Turistik taşımacıların her birine 7 bin 500 TL katkı yapılıyor

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05/05/2021

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Turistik taşımacıların her birine 7 bin 500 TL katkı yapılıyor

Bakanlar Kurulu, 2019 ve 2020 yıllarında turistik taşıma izinlerini yenilemiş ve aktif olarak turizm taşımacılığı yapan Kamu Araçları İşletmeciler Derneği (KAR-İŞ) ile Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliğine (KTTTB) üyesi 237 kişiye toplam 1 milyon 777 bin 500 TL katkı yapılmasını onayladı.

Şoförlerin her birine 7 bin 500 TL verilecek.

Söz konusu ödeme, Turizm ve Çevre Bakanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu altında yeni ihdas edilen "Hizmet Sektörüne Yapılan Transferler" kaleminden karşılanacak.

05/05/2021 13:45
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