Turistik tesislerin ortalama doluluk oranı açıklandı

Turizm Bakanlığı 2021 yılı ilk 8 aylık verileri açıkladı.

Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre; Ocak-Ağustos 2021 döneminde turistik tesislerde konaklama oranı geçen yıla göre yabancı turist bazında yüzde 53.3 oranında, geceleme oranı ise yüzde 41.7 oranında düştü.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve diğer yabancı uyruklular bazındaki bu verilere KKTC uyruklular eklenince, konaklama oranındaki düşüş yüzde 42.3 düzeyine, geceleme oranındaki düşüş ise yüzde 34.4 düzeyine iniyor.

Rakamlar 2019 yılı Ocak-Ağustos dönemine göre ise konaklama KKTC uyruklularla birlikte yüzde 81.5, gecelemedeki düşüşün ise KKTC uyruklularla birlikte yüzde 83.7 oranında olduğunu gösteriyor.

Ocak-Ağustos döneminde ülkedeki turistik tesislerin ortalama doluluk oranı yüzde 21.6 seviyesinde kaldı. 2020 yılında 8 aylık doluluk yüzde 22.2 oranında, 2019 yılında ise yüzde 49 oranında gerçekleşmişti.

Turizm ve Planlama Dairesi verileri, Ocak-Ağustos periyodunda turistik tesislerde konaklayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sayısı ile diğer yabancı uyruklu sayısının toplamının 85 bin 337 kişi olduğunu gösteriyor. Konaklayan kişi sayısına 42 bin 506 KKTC uyruklu da eklenince bu rakam 137 bin 883’e çıkıyor.

Bakanlık verilerine göre sekiz aylık sürede otellerde konaklayan TC uyruklu sayısı 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 46.6 oranında azalarak 139 bin 759 kişiden, 74 bin 688 kişiye indi.

Ocak-Ağustos periyodunda otellerde konaklayan 62 bin 650 üçüncü ülke uyruklu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67.8’lik azalışla 64 bin 337 kişiden 20 bin 689 kişiye düştü.

KKTC uyruklu sayısında ise artış var. 2020’nin ilk sekiz aylık döneminde 34 bin 740 kişi olan konaklayan yerli turist sayısı 2021’de yüzde 22.4’lük artışla 42 bin 506 kişiye yükseldi.

Konaklama verilerinde yerli turistlerin oranı yüzde 30.8’e yükseldiği dikkati çekerken, bu oranlar TC uyruklularda yüzde 54.16, üçüncü ülke uyruklularda yüzde 15 düzeyinde gerçekleşti.

Geceleme sayılarında da ciddi bir düşüş yaşanıyor.

2019 yılının Ocak-Ağustos periyodunda yabancı uyruklularda 2 milyon 779 bin 852 olan geceleme sayısı, 2020’de yüzde 76’lık azalışla 645 bin 128’e, 2021’de ise yüzde 86.6’lık azalışla 376 bin 062’ye düştü.

Ancak, KKTC uyrukluların geceleme sayılarıyla bu düşüş oranı yüzde 83.7’ye iniyor.

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11/10/2021 16:35