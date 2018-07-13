Turistik uzay gemisinin bilet fiyatları belli oldu

Online alışveriş devi Amazon'un sahibi Jeff Bezos'a ait Blue Origin şirketi uzay turistlerini 200 ila 300 bin dolara taşıyacak.

6 kişi taşıyacak olan New Shephard adlı uzay gemisine binebilmek için 1 ila bir buçuk milyon TL'yi gözden çıkarmak gerekecek.

Yerden 100 kilometre yüksekliğe ulaşacak uzay gemisi, yörünge altı uzayda seyrettikten sonra dünyaya dönecek. Roketin 2019 yılında ilk "uzay turistlerini" taşımaya başlaması planlanıyor.

Dünyanın en zengin kişisi olan Bezos'un servetiyle desteklenen Blue Origin, uzay yarışında SpaceX'i geride bırakmayı hedefliyor.

Bezos, firmayı finanse etmek için yılda bir milyar dolarlık amazon hissesi sattığını açıklamıştı.