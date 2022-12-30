Turistler Güney Kıbrıs’taki tesislerden memnun

Turizm sektörüyle ilgili araştırmalar yapan “INSETE Intelligence”e göre, turistlerin Güney Kıbrıs’taki turistik tesislerden oldukça memnun olduğu bildirildi.

Politis gazetesi, araştırmaya göre turistik tesislerde en fazla memnuniyetin yüzde 86,8 ile Yunanistan ve yüzde 84,9 ile Güney Kıbrıs ile Hırvatistan’a ait olduğunu yazdı.

Gazete, araştırmaya göre Güney Kıbrıs’ın yüzde 91,8 ile en temiz turistik tesislere sahip olan ülke olduğunu ve yüzde 84,2 ile en iyi yemek-içkilere sahip olan ikinci ülke olduğunu kaydetti.

Haberde, araştırmaya göre tatil için en iyi konuma sahip ikinci ülkenin de, yüzde 90,3 ile Güney Kıbrıs olduğu ifade edildi.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın kalite-fiyat kıyaslaması ve eğlence sektöründe de birçok ülkeyi geride bırakarak ikinci sıraya yerleştiğini yazdı.

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30/12/2022 11:25