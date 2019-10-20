Turistlere eziyet ediyoruz

Haber Kıbrıs-Özel

Her hafta sonu başkent Lefkoşa’nın yaya geçiş kapısı Lokmacı Kapısı'nda aynı görüntüler yaşanıyor.

KKTC’ye geçmek isteyen yüzlerce turist adeta işkence çekiyor. Uzun uzadıya kuyruklar birçok turistin güneye geri dönmesine neden oluyor. Lokmacı Kapısı’ndaki kuyruk sorunu her hafta yaşanmasına rağmen çözülemedi. Az sayıda personel ve kabinle hizmet verilmeye çalışılması çok sayıda turistin geri dönmesine neden oluyor. 4 kabin olmasına rağmen 2 personel hizmet veriyor.

Ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle dört elle sarılmamız gereken turistlere giriş kapısında adeta eziyet ediyoruz. Hükümetin tedbir almaması, bölge esnafının da tepkisine neden oluyor.

20/10/2019 15:31