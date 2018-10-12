Turistlere rezil olduk

Girne'de yoğun yapılaşma ve çarpık alt yapı düzeni, ilk şiddetli yağmurda kendini gösterdi.

Girne'nin gözbebeği tarihi eski liman, kente yağan yağmurun önemli bir bölümünü göğüslemek zorunda kaldı. Turistlerin iş yerlerine mahsur kaldığı felaket sırasında, üst bölgelerde toplanan suyun tamamı, kentin denizle buluştuğu noktadan denize aktı.

Tarihi yat limanı bölgesinde bulunan bir çok işletme, yol kenarında bulunan turistleri yukarıdaki iş yerlerine aktarmak zorunda kaldı. Kentin pisliği, adeta kanalizayonla, drenajla geri dönüşüm için toplanması gerekirken, felaket olarak kent halkının adeta kabusu oldu.

Kış başlamadan ortaya çıkan bu tablo, Girne'nin geleceği açısından da ciddi bir uyarı niteliğinde.