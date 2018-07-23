Turistlere rezil oluyoruz!

Haber Kıbrıs-Özel

Tatlısu ile Kaplıca arasında bulunan bir sahilin giriş kısmında çekilmiş olan fotoğraf sosyal medyada tepki topladı. Bir vatandaşın paylaşımına göre hafta sonunu sahilde geçiren sorumsuz kişilerin arkalarında bıraktıkları çöpler göze çarpıyor. Vatandaş, durumun ciddiyetine dikkat çekerek yetkililerin bir an önce çöpleri kaldırmaları gerektiğini savundu. Öte yandan çöplerin bulunduğu sahilde çok sayıda caretta caretta yumurtası da bulunuyor. Ancak birçok sorumsuz kişi hafta sonu bölgede mangal yakıyor, denize giriyor. Onlarca caretta caretta yumurtası kırılmış durumda.