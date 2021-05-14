Turistleri böyle karşılıyoruz!

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14/05/2021

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Turistleri böyle karşılıyoruz!

Haber Kıbrıs-Özel

Ercan Havalimanı’ndan bugün ülkemize gelen yüzlerce turistin ilk karşılaştığı manzara köpek dışkısı oldu. Haber Kıbrıs’a ulaşan vatandaşlar ülkemizin en önemli sektörleri arasında yer alan turizme gereken önemin verilmediğine dikkat çekerek “Ülkeye giren turist köpek dışkısı görüyor. İlk intibaının böyle olması çok kötü” ifadelerini kullandı.

Öte yandan söz konusu köpek dışkılarının Ercan’da bulunan taksicilerin girişimi sonucu temizlendiği gelen bilgiler arasında.

 

14/05/2021 15:46
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