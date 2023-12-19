Turizm Bakanı Ataoğlu gastronomi yarışmasında ödül kazanan öğrencileri kabul etti

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İstanbul’da Uluslararası Mutfak Günleri Yarışması'nda altın madalya kazanan Haydarpaşa Ticaret Lisesi öğrencilerini kabul etti.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Bakan Ataoğlu, Haydarpaşa Ticaret Lisesi Okul Müdürü Meltem Adalı, turizm bölümü öğretmenleri Emel Osmanlar, Mutiye Osmancık, Rufat Rufat ile 10 öğrencinin yer aldığı heyeti kabulünde, başarılarından ötürü öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Yarışmanın gençlere gastronomi alanında yeteneklerini gösterme fırsatı tanıdığını kaydeden Ataoğlu, Bakanlık olarak bu tür organizasyonlara önem verdiklerini ve her fırsatta gençleri bu tür organizasyonlara göndermeye devam edeceklerini ifade etti.

Ataoğlu, gastronomi alanı başta olmak üzere, tv programı ve sokak lezzetleri gibi turizm ve gastronomi organizasyonlarının planlanması halinde katkı sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Haydarpaşa Ticaret Lisesi Okul Müdürü Meltem Adalı ise gençlere böyle bir fırsatı sunduğu için Bakan Ataoğlu’na ve ekibine teşekkürler etti.

İstanbul Tuzla'da 20’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Mutfak Günleri Yarışmaları’na katılan Haydarpaşa Ticaret Lisesi, yarışmada 8 altın, 4 gümüş ve 3 de bronz madalya kazandı.