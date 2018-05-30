Turizm Bakanı Ataoğlu: Türk Hava Yolları ile 7'inci sefer için anlaştık

Ülkenin lokomotif sektörü turizmde, kış sezonunu önceki yıllara göre dolu geçiren oteller ve seyahat acenteleri, yaza hazır. Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen bazı çalışmalar meyvesini verirken, uçak biletlerinde yaşanan artış, olumsuz unsurların başında geliyor. Ekonomiye genel olarak olumsuz etki eden dövizdeki artışınsa, gerekli tanıtımın yapılması halinde turizme olumlu yansıması bekleniyor.

Geçen yıl 22 bin civarında olan yatak kapasitesi 27 bin civarına yükselirken, büyük otellerin doluluk oranları 12 ayın ortalamasında yüzde 90’lara ulaştı. Kış dönemi operasyonuyla, kış turizminde önemli fırsatlar yakalanırken, alternatif turizm ve 1-2-3 yıldızlı oteller için çalışmalar devam ediyor.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Fethi Özboğaç ile Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Erkan Kilim, TAK muhabirinin sorularını yanıtlayarak, değerlendirmelerde bulundu.

ATAOĞLU: “DÖVİZDEKİ DEĞİŞİM TURİZMİN LEHİNE”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TL kullanımı nedeniyle dövizin yükselişinin turizmin lehine olduğuna dikkat çekti. “Dövizin yükselişi turizmin lehine gelişmiş bir olay” diyen Bakan Ataoğlu, dövizin durumu turizmin lehine olsa da, bu ölçüde yükselmesini arzu etmediklerini kaydetti.

YAPILAN ÇALIŞMALAR TURİZME OLUMLU YANSIDI

Ataoğlu, geçen yıla göre, bu yıl daha fazla turist gelmesini planladıkları ifade ederek, yapılan çalışmaların turizme olumlu yansıdığını vurguladı.

Bu yansımanın sebeplerinden bir tanesinin yatak sayısının geçen yıla nazaran artması olduğunu belirten Bakan Ataoğlu, geçen yıl 22 bin olan yatak sayısının, 27 bin civarlarına yükseldiğini, yatak sayısı arttıkça, haliyle turist sayısının da artmasının öngörüldüğünü kaydetti.

AMAÇ HEM YATAK SAYISINI, HEM DE TURİST SAYISINI YÜKSELTMEK

Turizm için gelecek yıl planlarının, hem yatak sayısını arttırmak, hem de turist sayısını yükseltmek olduğunu vurgulayan Bakan Ataoğlu, paydaşlarla yaptıkları toplantı sonrasında turistin gelmediği ülkeleri tespit edeceklerini söyledi.

Turist gelmeyen ülkelerin tespiti ardından, o ülkelerde yapılacak tanıtımlarla önümüzdeki dönemde yeni destinasyonlar yaratılması hedefinde olduklarına işaret eden Bakan Ataoğlu, “ülkeye daha fazla turist gelmesiyle ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ağırlıklı olarak İskandinav ülkeleri üzerinde duruyoruz” dedi.

ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİTLERİYLE İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bunun yanında alternatif turizm çeşitleriyle ilgili çalışmalar da başlattıklarına dikkat çekerek, çalışmayla köy pansiyonculuğunun gelişmesi, 1-2-3 yıldızlı otellerin doluluk oranlarının arttırılmasını hedeflediklerini aktardı.

Bakan Ataoğlu, alternatif turizm modeli ve yeni destinasyonlarla ilgili çalışmalar tamamlandığında, hem köy pansiyonculuğu, hem 1-2-3 yıldızlı oteller, hem de büyük otellerin doluluk oranlarının çok ciddi şekilde artacağını vurguladı.

BİLET FİYATLARINDAKİ SIKINTILAR…

Uçaklardaki sıkıntılara da dikkat çeken Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, kendi bakanlığının sorumluluğunda olmamasına rağmen bu sıkıntıları aşmak için bazı girişimler yaptıklarını kaydetti.

Bu konuda bir çok şirketle irtibat kurduklarını, Türk Hava Yolları ile yaptıkları görüşmeler sonrasında, Haziran itibarıyla 7. seferin başlatacağının söylendiğini, kendilerinin ise 8. sefer için de talepte bulunduklarını anlatan Bakan Ataoğlu, yeni hava yolu şirketleriyle de bir takım girişimler yaptıklarını, bu girişimlerin olumlu sonuçlanması halinde uçak ve koltuk sayısında ciddi anlamda bir artış gerçekleşeceğini söyledi.

GEMİ SEFERLERİ YENİDEN BAŞLIYOR

Uçuşlar arttıkça, ciddi bir sıkıntı olan uçak bileti fiyatlarının da ucuzlayacağını ifade eden Bakan Ataoğlu, durdurulan gemi seferlerinin de bugün (30 Mayıs) itibarıyla yeniden başlayacağını kaydetti.

Girne- Alanya yönünde yapılacak seferlerin hava koşulları müsait olduğu sürece haftada 2 gün olarak öngörüldüğünü ifade eden Bakan Ataoğlu, talep olması durumunda seferlerin çoğaltılabileceğini belirtti.

Gemi fiyatlarının uçak biletlerine göre daha ucuz olacağına dikkat çeken Bakan Ataoğlu, gemi seferlerinin bir başka amacının ise Türkiye’deki acentelerle yaptıkları görüşmeler sonrasında Türkiye’ye gelen turistlerin 2. Bir nokta olarak 2 veya 3 gün KKTC’ye gelmesinin sağlanması olduğunu söyledi.

GEMİ SEFERLERİYLE KOLTUK SAYISI ARTACAK

Gemi seferlerinin başlamasıyla koltuk sayısının artacağını belirten Bakan Ataoğlu, gemi seferlerinin ve yeni uçak seferlerinin eklenmesi, yeni firmaların devreye girmesiyle uçak bileti fiyatlarının düşüreceğine inandığını belirtti.

Bakan Ataoğlu, mevcut İhale Yasası nedeniyle yaşanan sıkıntılara da değinerek, yasa değişikliği konusunda çalışmaları bulunduğunu, mevcut yasa nedeniyle diledikleri ülkelerde reklam yapamadıklarını söyledi.

BÜYÜK OTELLERDE DOLULUK YÜZDE 90’LARDA

Bakan Fikri Ataoğlu, büyük otellerdeki doluluk oranlarına bakıldığında bunun yıl 12 ay yüzde 90’lar üzerinde olduğunu belirterek, gerek köy pansiyonculuğu, gerekse 1-2-3 yıldızlı oteller de işin içine girdiğinde, oranda bir düşme olduğunu, rakamın yüzde 70’ler civarına gerilediğinin göründüğünü kaydetti.

Bakan Ataoğlu, alternatif turizm ve diğer çalışmalar tamamlandığında ise ortalama doluluk oranlarının otomatik olarak yüzde 90’ların üzerine çıkacağını sözlerine ekledi.

ÖZBOĞAÇ: DÜZGÜN TAŞIMA POLİTİKSINA İHTİYAÇ VAR

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Fethi Özboğaç da, KKTC’nin en önemli, silahı ve tanıtma yolunun turizm olduğunu vurgulayarak, turizmde her şeyin planlı programlı, stratejilere dayalı olması gerektiğini söyledi.

Özboğaç, “her şeyin ilacı turizmde, turizmin değerinin iyi anlaşılması gerek” dedi.

Ülkede, otellerin yatak kapasitesinin sürekli arttığını, yatak sayısına göre koltuk sayısının da arttırılması gerektiğine dikkat çeken Fethi Özboğaç, “Bizim ayakları yere basan düzgün taşıma politikalarına ihtiyacımız var” şeklinde devam etti.

KIŞ DÖNEMİ GELEN TURİSTLER BÜYÜK AVANTAJ SAĞLADI

Özboğaç, Türkiye’de 3 yıl önce yaşanan sıkıntılarla turizmin şeklinin değiştiğine işaret ederek, bilhassa Almanya’da alışveriş turizmi denilen turizmin Kıbrıs’ta bir anda önemli bir yere oturduğunu söyledi.

Ülkeye kış döneminde gelen turistlerin çok büyük bir avantaj sağladığına işaret eden Özboğaç, bu turistlerin teşvik sistemiyle ülkeye geldiklerini anlattı.

Özboğaç, kış döneminde otellerde ciddi bir doluluk yaşandığını, bilhassa 3, 4 ve 5 yıldızlı tesislerde önemli avantaj yakalandığına işaret ederek şöyle devam etti:

“Bu kış dönemi operasyonu gerçekten ciddi bir avantaj sağladı. Çünkü en büyük sıkıntımız, kış doluluklarının çok düşük olması nedeniyle, yazda kazandığımızı kışta harcayıp otellerimizi yenileyememekti.”

BİRLİĞE BAĞLI 103 TESİS…TÜRKİYE EN BÜYÜK PAZAR

Ülkede birliğe bağlı 103 tane tesis bulunduğuna işaret eden Özboğaç, bunlardan yüzde 60’ının yatak kapasitesi büyük 3-5 yıldızlı oteller olduğunu ve yakın pazar, yani Türkiye ile çalıştıklarını anlattı.

Türkiye’den günde 30 tane uçak olduğunu, belli dönemlerde bu sayının daha da arttığını ifade eden Fethi Özboğaç, Türkiye’nin çok yakın, ülkeyi seven, en büyük pazar olduğunu vurguladı.

Gelen rakamlara bakıldığında, Türkiye’den 800-900 bin civarlarında insanın ülkeyi ziyaret ettiğine dikkat çeken Fethi Özboğaç, bir çok tesisin doluluk oranlarının bu şekilde yükseldiğini kaydetti.

AMAÇ HAFTA SONU TURİZMİNDEN, KÜLTÜR TURİZMİNE KAYDIRMAK

Türkiye’den gelen misafirlerin genellikle hafta sonu turizmi için olduğunu, konaklama sürelerinin 2-3 günü geçmediğini ifade eden Özboğaç, arzularının bunu kültür turizmine kaydırıp, daha uzun konaklamalar sağlanması olduğunu, bunun ülke için çok daha büyük bir avantaj olacağını vurguladı.

Türkiye’den sonraki en büyük pazarın ise İngiliz pazarı olduğuna dikkat çeken Özboğaç, ülkede İngiliz döneminden kalma belli bir turizm kültürü oluştuğunu anlattı.

ULAŞIM KONUSU…YATAK SAYISINA GÖRE KOLTUK SAYISI DA ARTMALI

Fethi Özboğaç, turizmde yaşanan bir diğer sıkıntının ise ulaşım ayağı olduğuna işaret ederek, otellerin yatak kapasitesinin sürekli arttığını, yatak sayısına göre koltuk sayısının da arttırılması gerektiğini söyledi.

Planlama yapılırken bunların da göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden Özboğaç, “Bizim ayakları yere basan düzgün taşıma politikalarına ihtiyacımız var. Gerekirse özel havayolu firmamızı kurmamız lazım. Böylelikle kendimizi daha emniyette hissedebiliriz” dedi.

Ülkede bir turizm örgütü oluşturulmasının yıllardır gündemde olduğunu, ancak hala oluşturulamadığını dile getiren Özboğaç, turizm örgütü olduğu zaman sürdürülebilir bir turizm politikası oluşturulabileceğini, siyasiler değişse de turizm örgütünün orada kalacağını ve sürdürülebilir turizm politikalarının bir çatı altında oluşturulabileceğini kaydetti.

KALKINMA BANKASI…ENERJİ KONUSU

KITOB Başkanı Fethi Özboğaç, ülkede turizm yatırımcılarının önünü göremediği bir ortam olduğuna işaret ederek, yabancı yatırımcılar yanında, yerli yatırımcıların desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Kalkınma Bankasının uygulanabilir bir sistemi olmadığını ve insanların bu bankadan kredi aldığı zaman yüzde sekseninin parayı geri ödemede sıkıntı yaşadığını söyledi.

Otellere 2010 yılında uygulanan 10 kuruşluk bir indirim olduğunu, ama o zaman elektrik parasının 30 kuruş olduğunu ifade eden Özboğaç, bugün elektrik parasının 62 kuruş olduğunu, kendilerine uygulanan indirimin hala 10 kuruş olduğunu vurguladı.

“ELEKTRİK PARASI SÜREKLİ ARTIYOR, İNDİRİM AYNI KALIYOR”

Ülkede daha iyi rekabet şartlarının yaratılması gerektiğine de işaret eden Özboğaç, şöyle devam etti:

“Eğer Rum tarafında maliyetler daha düşükse biz onlarla nasıl rekabet edebileceğiz. Bu ülkeye daha çok insan getirebilmek için enerjinin de oteller için daha uygun olması gerekiyor. Bu zaten ülkemize yansıyacak. Getirdiğimiz insanların gelir katkısıyla, bu para zaten ülkeye geri dönecek.”

KİLİM: “2018 YAZINA DÜŞÜŞLE BAŞLADIK”

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Erkan Kilim ise, kış sezonunu kapatıp 2018 yaz sezonuna geçen yıla göre düşüşle başladıklarını belirtti. Kilim, Güney Kıbrıs’ın KKTC’ye uyguladığı ambargolar neticesinde ülkeye gecen yıl gelen 100 bin İsrail ve orta doğu ülkelerinden turistin 2018 yılında ülkeye gelemeyeceğini söyledi.





UÇAK FİYATLARININ YÜKSEK OLMASI DEZAVANTAJ





Akdeniz çanağında yaşanan ciddi rekabete dikkat çeken Kilim, bu yıl Antalya’nın yoğun talep görmesinin kendilerini olumsuz etkilediğine işaret eden Kilim, “Yıllardır kanayan yaramız olan uçak fiyatlarının yüksek olması bir dezavantajdır” dedi.



Hükümetin bu olumsuzlukları göz önünde bulundurarak, ulaşım katkılarını arttırması gerektiğine vurgu yapan Kilim, “acil olarak ülke imajına ilişkin reklamlara başlanmalıdır” dedi.



Dövizin yükselmesinin ülkeye turist çekmek için bir avantaj olacağını belirten Kilim, bu avantajı kullanabilmek için ülke tanıtımının şart olduğunu vurguladı.



Haber: Tuğçe Ülkü Aydın Fotoğraf: Hüseyin Sayıl | TAK