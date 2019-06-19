Turizm Bakanı, Otelciler Birliği ile Görüştü

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Dimağ Çağıner başkanlığındaki Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

Nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleşen kabulde, sektörün sorunları da görüşüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, KITOB Başkanı Dimağ Çağıner, konuşmasında, sektör olarak sıkıntılı günler içerisinden geçtiklerini, Üstel’in Turizm Bakanlığı görevine getirilmesinin, sektör adına bir umut ışığı olduğunu belirtti.

Çağıner, Bakan Üstel’e görevinde başarılar dileyerek, KITOB olarak, sektörün içinde bulunduğu sıkıntıların aşılmasında ve sektörün önünün açılmasında, bakanlıkla iş birliği içerisinde olmaya, destek olmaya hazır olduklarını dile getirdi.

KITOB Başkanı Dimağ Çağıner, Bakan Üstel’in muhalefet dönemlerinde de sektörün sıkıntılarını her platformda dile getirdiğini, bu bağlamda Üstel’in tecrübeleri sayesinde sıkıntıların en kısa süre içerisinde aşılabileceğini kaydetti.

ÜSTEL: “SEKTÖRÜN EN PAHALI GİRDİSİ, MAALESEF ELEKTRİK”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de, KITOB heyetini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 2019 yılının yarısının turizm sektörü adına kaybedildiğini, kalan sürede ve özellikle 2020 yılına sorunsuz bir biçimde girilmesi için çalışmalarını devam ettireceklerini belirtti.

Sorunları sektörlerle istişare ve iş birliği içerisinde çözebileceklerine inanç belirten Bakan Üstel, “Elektrik konusundaki sorun, yönetim kurullarının atanması ile birlikte çözülecektir” dedi.

“Sektörün en pahalı girdisi, maalesef elektrik girdi maliyetleridir” diyen Bakan Üstel, kısa süre içerisinde bu sorunun aşılacağını, ileriki günlerde sıkıntılı dönemin aşılabilmesi için gerekli yol haritasını da sektörle birlikte belirleyeceklerini söyledi.

Ülkeye ne kadar yatırım yapılırsa, ülkenin önünün o kadar açılabileceğine inandıklarını söyleyen Bakan Üstel, ambargolara rağmen, KKTC’ye yatırım yapan turizm yatırımcılarına teşekkür edilmesi gerektiğinin altını çizdi.