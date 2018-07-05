Turizm Bakanı: Otellerimiz yerli istihdama açık

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu BRT’de yayınlanan 2’ye 1 adlı programına konuk oldu.

Ataoğlu, yarın başlayacak olan ‘Kuzey Kıbrıs Turizm Stratejisi 2024’ çalıştayı ile sürdürülebilir bir turizm modeli ortaya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.Ülke turizmi için sürdürülebilir bir politika belirlenmesi ve devlet politikası oluşturulması gerektiğini belirten Ataoğlu çalıştay sonrasında bütün görüşlerin ele alınacağını ve en doğru yol haritasının belirleneceğini kaydetti.

‘Otellerimiz yerli üreticinin ürettiği ürünleri almıyor. Otellerimiz yerli istihdam yapmıyor’ yönünde eleştiriler bulunduğunu da belirten Ataoğlu, bu eleştirileri kesinlikle kabul etmediğini söyledi.

Ataoğlu, bütün otellerin yerli ürünleri kaliteli olduğu sürece almaya hazır olduğunu ve yerli istihdama açık olduğunu vurguladı.Üretilen ürünlerin pazarlanmasında sıkıntı yaşandığını kaydeden Ataoğlu, pazarlama ile ilgili bir ekip oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.Farklı destinasyonlar yaratılması gerektiğine de dikkati çeken Bakan Ataoğlu, bunun için de teşviklerin artırılması gerektiğini kaydetti.

Yüksek uçak bilet fiyatlarının düşmesi için uğraş verdiklerini de ifade eden Ataoğlu, Girne-Alanya gemi seferlerinin başlatılmasının bilet fiyatlarında az da olsa faydası olduğunu söyledi.

Ataoğlu, bu konuda esas yapılması gerekenin ya yeni bir uçak firmasının Kuzey Kıbrıs’a gelmesi ya da kendi havayolumuzun kurulması olduğunu kaydetti.

Ataoğlu ‘Bununla ilgili çalışma başlattık. Türkiye ile geçtiğimiz hükümet döneminde bu çalışmaları yaptık belli bir aşamaya geldik. Türkiye’deki seçimler sonrasında bir duraklama sürecindeyiz. Hükümet oluştuktan sonra bunları yeniden konuşacağız. Ya kendi havayolumuzun kurulması ya da yeni havayolu şirketlerinin Kıbrıs ile çalışması yönünde çalışmalar var’ dedi.

Ercan Havalimanı’nda yeni pistin bir an önce bitirilmesi için ilgili şirket yetkilileri ile görüşmeler de yaptığını belirten Ataoğlu, yeni pistin bitmesi ile en azından Cumartesi ve Pazar günleri büyük gövdeli uçakların ülkeye gelebileceğini ve yolcu sayısının kırılabileceğini belirtti.

Ataoğlu ‘Ancak mevcut pistle bu mümkün değil.Önümüzdeki yıl bütün havalimanı bitmemiş olsa bile pistin bitmesiyle büyük gövdeli uçakları da getirme şansımız olacak’ diye konuştu.

Tanıtım faaliyetleri ile ilgili olarak ise Bakan Ataoğlu, tanıtıma önem verdiklerini ancak uçak bilet fiyatlarının yüksek olması ve direkt uçuş olmaması nedeniyle yurtdışından turist getirilmesinde sıkıntı yaşandığını söyledi.

BRTK