Turizm Bakanlığı: “Çevre temizliği devam ediyor, çöp manzarası değişmiyor”

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, temiz ve sağlıklı sahiller için yaz aylarında temizlik çalışmalarına devam edileceğini belirtildi.

Çevreye duyarlı gençlerden oluşan 5 ekibin Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi ve Tatlısu sahilleri olmak üzere 4 bölgede sabah ve akşam günde 2 kez temizlik yaptığı kaydedilen açıklamada, “Çevre temizlik çalışmalarında toplanan çöp miktarı da görüntü de değişmiyor” denildi.