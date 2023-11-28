Turizm cennetinde bavul yasağı: Taşıyana rekor ceza kesilecek

Hırvatistan’ın Dalmaçya kıyılarındaki dünyaca ünlü tarihi kenti Dubrovnik, Avrupa’nın gözde seyahat rotalarının başında geliyor.

Dubrovnik, tarihi surları, deniz manzaraları ve yakınındaki kusursuz plajlarıyla tanınıyor. Aynı zamanda kalabalık olmasıyla da ün kazanmış, yakın zamanda Avrupa’nın en kalabalık noktası olarak adlandırılmıştır.

Yerli ve yabancı turistlerinde gözde şehrinde tekerlekli valizlerin Eski Şehir (Old Town) bölgesinin taş sokaklarında çıkardığı gürültüden rahatsız olması ve bu yüzden geceleri uyumaması belediyeyi bir çözüm bulmaya yöneltiyor.

Dubrovnik Belediyesi’nin özellikle geceleri sokaklarda tekerlekli valizle yürüyenlere yüklü para cezası öngören planı üzerinde duruyor.

Dubrovnik Belediye Başkanı Mato Franković, bu yeni düzenlemeyi şehirdeki gürültü kirliliği sorununa çözüm olarak sundu. Tekerlekli valizlerinizi getirebileceksiniz ancak sürüklerken yakalanırsanız bunun cezası 265 Euro (yani yaklaşık 7 bin 554 TL) olacak.

Yeniçağ Gazetesi’nin haberine göre; Hırvatistan Ulusal Turizm Kurulu böyle bir yasağın söz konusu olmadığını açıkladı. Turizm Cennetinde Bavul Yasağı

Ancak Dubrovnik Belediyesi ziyaretçileri bilgilendirmeyi amaçlayan animasyonunda tekerlekli valizlerin huzuru bozduğunun altını çizmeyi ihmal etmiyor.

Yaptırım henüz yok ama eli kulağında. Bavulunu kendisinin taşıma imkanı olmayan ziyaretçiler için her an uygulanması planlanan yeni depolama ve teslimat sistemi hayata geçene kadar, dikkate alınması gereken bir nokta olduğunu belirtmek gerekiyor.