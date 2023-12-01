Turizm Devi Cyprus Paradise, On Yıl Üst Üste Britanya'nın En İyisi

Kuzey Kıbrıs turizm endüstrisinin öncüsü Cyprus Paradise, Britanya'nın seyahat endüstrisindeki en prestijli nişanı olan Britanya Seyahat Ödülleri'nde (British Travel Awards 2022-23) prestijli altın ödülün sahibi olarak gururla duyurdu. Tören, Londra'nın önde gelen mekanlarından Battersea Park Evolution Centre'da düzenlendi ve 28 Kasım 2023 Salı günü Londra'nın kalbindeki saygın bir etkinlikle sona erdi.

Lorraine Barnes Burton, BTA etkinlikler ve işbirlikleri direktörü, şunları söyledi: "Bu yıl 2023'ün kazananlarını belirlemek için bir buçuk milyondan fazla oy kullanıldı ve rekabet çok yoğundu. Cyprus Paradise'ı Doğu/Güneydoğu Avrupa'nın En İyi Seyahat Şirketi seçildiği için içtenlikle tebrik ediyoruz! Sonuçta, kazananları seyahat endüstrisinde en iyiler olarak gören seyahat eden halktır. İngiliz Seyahat Ödülleri, İngiltere'deki en büyük ödül programıdır ve kazanmak gerçekten bir başarıdır."

10 yıl boyunca sürekli başarı ve 30.000'den fazla turisti Kuzey Kıbrıs'ın büyüleyici manzaralarına taşımanın ardından Cyprus Paradise, gururla "Doğu ve Güneydoğu Avrupa'ya Seyahat Hizmetleri Sunan En Seçkin Şirket" unvanını kazandı.

Bu ödül, İngiltere'nin turizm ve seyahat sektöründeki en kapsamlı ve prestijli ödül olarak tanınan İngiliz Seyahat Ödülleri çerçevesinde sunulmuştur, sektördeki en yüksek başarıları ve mükemmeli simgeler.

Ödül töreninin ardından Cyprus Paradise Direktörü Dr. Muhammet Yaşarata, "Bu ödülü 10 yıl üst üste kazandığımız için heyecanlı ve gururluyuz! Bu başarı, Kıbrıs'ta benzersiz tatil deneyimleri sunma konusundaki kararlılığımızın bir kanıtıdır. Müşterilerimizin sürekli desteği ve sadakati, endüstrideki başarımızın temelidir. Bu ödül aynı zamanda Kuzey Kıbrıs'ın eşsiz güzelliklerini dünyaya tanıtmak için yıllardır süren çabalarımızın meyvesidir" dedi.

Seyahat endüstrisinde mükemmellikle özdeşleşmiş İngiliz Seyahat Ödülleri, bu onuru Cyprus Paradise'a vererek 30 yılı aşkın süredir Kuzey Kıbrıs'ta yüksek kaliteli hizmetler ve unutulmaz tatil deneyimleri sunan şirketi tanıdı.

Dr. Yaşarata, geleceğe dair heyecan verici planları da paylaşarak, Malta Paradise, Turkey Paradise gibi yeni markalar ve gelecek yılın Premier World Choice'ını tanıttı. Bu, sevgili müşterilerimiz için tatil deneyimlerinin kalitesini yükseltme taahhüdümüzün devam ettiğini göstermektedir.

Cyprus Paradise Direktörü ve Kıbrıs Türk Oteller Birliği Başkanı Dimağ Çağıner de, "Bu prestijli ödülü ülkemiz adına kazanmaktan onur duyuyoruz. Bu önemli başarıda bize destek olan otel sahiplerine, havayolu şirketlerine, ulaşım sağlayıcılarına ve devlet kurumlarına teşekkür ederiz. Cyprus Paradise ve TourPlus'ın özverili ekiplerini ve destekleyen tüm grup şirketlerini olağanüstü performanslarından dolayı tebrik ediyorum."

30 yıldan fazla deneyimiyle Cyprus Paradise, 1992'den beri Birleşik Krallık tatilcilerini Kuzey Kıbrıs'ın büyüleyici güzellikleri ve huzuruyla tanıştırmaktadır. ATOL üyesi ve ABTA ile IATA'nın gururlu bir üyesi olan Cyprus Paradise, sadece unutulmaz tatiller değil, aynı zamanda paket tatil alımları için finansal koruma sağlar.

Son olarak, Muhammet Yaşarata, bu inanılmaz başarıya katkıda bulunan herkese içten teşekkürlerini sunarak, Cyprus Paradise'ın 10 yıl üst üste altın ödül kazanmasını sağlayan bu önemli roldeki herkesi kutluyor. Derin minnettarlıkla, "Bu yıl sadece bir zafer değil, aynı zamanda bir mükemmeliyet on yılı kutlaması! Bu muazzam yolculuğu unutulmaz kıldığınız için hepinize teşekkür ederim."