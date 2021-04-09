Turizm emekçileri iş başı yapmak istiyor

Haber Kıbrıs- Özel Haber

Turizm Emekçileri İnisiyatifinin Başbakanlık önünde gerçekleştirdiği açlık çadırı eylemi beşinci günü girdi. Turizm emekçileri, bugün saat 15:00’da toplanacak Bakanlar Kurulu’nda turizmin başlatılmasına yönelik olumlu bir haberin gelmesini istiyor.

Haber Kıbrıs’a konuşan emekçiler, devletten maddi destek değil kontrollü bir şekilde turizmin açılmasını ve işlerinin başına dönmek istediklerini söyledi.

Turizm çalışanları, 12 Nisan’da kapalı devre turizm sistemine geçilmesinin ardından bir süre sonra çift aşı olanların çift PCR’lı bir şekilde karantinasız ülkeye gelmesini ve turizmin kontrollü bir şekilde diğer sektörleri de kapsayacak şekilde açılımının devam etmesini istediler.

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09/04/2021 15:07