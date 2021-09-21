Turizm gelirlerine pandemi darbesi

TURİZM GELİRİ 954,5 MİLYON DOLARDAN 165.4 MİLYON DOLARA GERİLEDİ

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21/09/2021

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Turizm gelirlerine pandemi darbesi

KKTC İstatistik Kurumu 2018-2020 Ödemeler Dengesi’ni açıkladı.

Pandeminin etkileri lokomotif sektörlerden olan turizm rakamlarında çok ağır bir şekilde hissedildi. 

TURİZM GELİRLERİNDE  YÜZDE 82.7 DÜŞÜŞ

Görünmeyen İşlemler içerisinde yer alan turizm (net) kalemi 2019 yılında 954.5 milyon dolar iken,  2020 yılında % 82.7’lik azalışla 165.4 milyon dolara geriledi.

Görünmeyen İşlemler içerisinde Diğer Görünmeyenler (net) kalemi ise 2019 yılında 782.3 milyon dolardan  % 14.5’lik azalışla 668.5 milyon dolara indi.

21/09/2021 11:55
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TAGS: pandemi, turizm, gelir
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