Turizm İşbirliği Toplantısı Ankara'da yapıldı

Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtım etkinliği kapsamında Ankara’daki acente ve tur operatörleri ile gerçekleşen toplantıya, KKTC’den turizm paydaşları da katıldı.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, turizmciler ile yapılan 2 saatlik toplantının ardından Kıbrıs’a özgü lezzetlerin de tanıtıldığı bir resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona Başbakan Ersin Tatar ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.



ÜSTEL

KKTC turizminin sorunlarını, turizm sektörünün yaşadığı sıkıntıları ve ülke turizminin 2020 yılında hedeflenen seviyelere gelebilmesi için bu toplantıyı düzenlediklerini belirten Üstel, 2019 yılında yaşanan düşüşü 2020 yılında kapatarak, çıtayı daha yukarılara çıkarmak istediklerini belirtti. Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in açılış konuşmasının ardından, toplantıya geçildi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Bakan Üstel, sektör temsilcilerinin karşılaştıkları sorunları, görüş ve önerilerini tek tek dinledi, cevap verdi. Ankara ve bölgesinden bir çok acente ve tur operatörünün katıldığı toplantıda, Kuzey Kıbrıs destinasyonunun iyileştirilmesi yönünde fikir alışverişinde bulunuldu. Bakan Üstel, toplantıya katılan turizmcilere, Kuzey Kıbrıs turizmini ön plana çıkarmalarını ve Anadolu insanına, yabancı dünya ülkelerini pazarlama yerine Kuzey Kıbrıs’ pazarlamaları yönünde çağrıda bulundu. Akdeniz bölgesinde bulunan ada ülkeleri içerisinde en değerli adanın Kıbrıs adası olduğunu belirten Üstel, adanın güzelliklerini ve kültürünü keşfetmek için en az 1 kez herkesin Kuzey Kıbrıs’ı görmesi gerektiğini söyledi.

Üstel, kapalı Maraş konusunda da açıklamalarda bulunarak, hükümetin envanter çalışması yaptığını, daha sonra bölgeyi turizme kazandırma yönünde düşünceleri olduğunu belitti.

20/09/2019 15:31