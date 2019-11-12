Turizm işletmelerine yönelik mesleki teknik eğitimleri başlıyor

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) tarafından KREDO Academy ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek 2019-2020 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı bugün itibariyle başlıyor. Eğitim programının detayları ise, 18 Kasım 2019 Pazartesi günü 15.00-16.30 saatleri arasında Golden Tulip Hotel’de yapılacak kokteyl ile tanıtılacak.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek eğitim programında, bir turizm işletmesinde var olan A’dan Z’ye tüm fonksiyonlar ile ilgili eğitimler verilecek.

Toplam 10 başlıkta, 21 tam gün, farklı 21 gruba verilecek eğitimlerde 350‘den fazla kişiye eğitim verilmesi hedeflenmektedir. Geçtiğimiz üç dönemde ise 106 tam gün, toplamda 1,496 kişiye eğitim verilmişti.

İlgilenenlerin daha fazla detaylı bilgi ve kayıt için 0548 850 5862 numaralı telefonu aramaları veya [email protected] adresine e-posta göndermeleri gerekiyor.

12/11/2019 21:15