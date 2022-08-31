Turizm istatistikleri açıklandı: 682 bin yolcu geldi

İrfan Gündüzler

Kuzey Kıbrıs’ta Ocak – Temmuz arasındaki döneme ait turizm istatistikleri açıklandı.

Turizm Planlama Dairesi tarafından verilen bilgiye göre 2022 yılının ilk altı ayında ülkeye 682,014 yolcu gelirken 508bin900 kişi turistik konaklama tesislerinde konakladı.

DOLULUK ORANI %50’NİN ALTINDA KALDI

Verilen bilgiye göre 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde turistik konaklama tesislerinde gerçekleşen ortalama doluluk oranı % 36,8 olduğu tahmin ediliyor. 2021 yılı aynı dönem için bu rakam %15,8 olduğu vurgulandı.

EN ÇOK ERCAN TERCİH EDİLDİ

Polis Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde KKTC’ye giriş yapan yolcuların %90’ı Ercan Havalimanı’nı tercih etti.

YABANCI UYRUKLULARDA ARTIŞ

2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde hava ve deniz yolu ile ülkemize gelen yolcu sayısı 102,156 ( KKTC uyruklular hariç) iken 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde bu rakam %567,6 oranında artarak 682,014 olarak gerçekleşti.

TC uyruklularda %672,8, diğer yabancı uyruklularda ise % 350,1 oranında bir artış gerçekleşti.

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31/08/2022 16:30