Turizm Master Planı Toplantıları Sürüyor

Turizm Master Planı için hazırlıklar sürüyor. Planın oluşturulması sürecinde bölgelerde toplantılarını sürdüren Turizm Bakanlığı, İskele ve Yeniboğaziçi bölgesinde de turizmi geliştirmek ve sürdürülebilir yapıya kavuşturmak için kitle toplantısı gerçekleştirdi. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun da yakından takip ettiği toplantıda turizmin İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesinde nasıl çeşitlendirilebileceği masaya yatırıldı.

İSKELE VE YENİBOĞAZİÇİ’NİN BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİ PLAN İÇİN İLK TOPLANTI YAPILDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2025-2034 yıllarını kapsayacak Turizm Master Planı hazırlıkları sürüyor. Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın bu kapsamdaki bölgelerde kitle toplantıları devam ediyor. Turizm Master Planı toplantıları geçtiğimiz gün (21 Kasım) Salamis Otel’de gerçekleşti. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir’in yanı sıra Turizm Planlama Dairesi Müdürü Mazlum Kortaş, Turizm Master Plan Çalışması Koordinatörü Muharrem Tuna, İskele Belediyesi Yüksek Mimarı Naciye Erol, Yeniboğaziçi Belediyesi İmar Birimi, bölge muhtarları, bölge yatırımcıları ile bakanlık yetkilileri katıldı.

KKTC turizmini geleceğe taşımayı hedefleyen ve KKTC için içeriği zengin bir master plan hazırlanması için düzenlenen kitle toplantılarını İskele-Yeniboğaziçi ayağı için düzenlenen toplantıda konuşan Master Plan Çalışması Koordinatörü Muharrem Tuna, turizmi çeşitlendirerek, 12 aya yaymayı hedeflediklerini planın, turizmin geliştirilmesinde temel kaynak ve yol haritası olacağını söyledi.

SADIKOĞLU: “BÖLGEMİZ TURİZM İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ”

Toplantıda konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da İskele ve bölgesi için Turizm Master Planı’nın önemine işaret ederek, belediye olarak hali hazırda projelerinin olduğunu belirtti. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile İskele Belediyesi arasında Eylül 2024’te imzalanan Kantara Piknik Alanı’nın İskele Belediyesi’ne devredilmesini kapsayan protokolü hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, söz konusu 17 dönümlük alan için hazırlayacakları proje ile Doğa ve Spor Turizmi açısından ideal olabileceğini söyledi. Başkan Sadıkoğlu, projeyi en kısa sürede hazırlayarak Turizm Master Plan çalışmalarına dahil edeceklerini belirtti.