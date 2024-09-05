Turizm Medyası, Türk Dünyasında Yeni Bir Dönem Başlıyor..

Seyahat endüstrisinin öncü platformlarından TurizmWorld.com, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk ve tek turizm portalı TurizmKibris.com ile heyecan verici bir işbirliği protokolü imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyar. Bu stratejik ortaklık, iki önemli turizm portalının güçlerini birleştirerek, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’taki seyahat ve turizm haberlerini eş zamanlı olarak yayınlamalarını sağlayacak.

Bu işbirliği çerçevesinde, TurizmWorld.com ve TurizmKibris.com, her iki platformda da geniş kitlelere ulaşacak şekilde güncel ve dikkat çekici haberler, özel röportajlar ve sektörel gelişmeler paylaşacak. Seyahat ve turizm dünyasında önemli bir adım olarak değerlendirilen bu protokol, okuyuculara her iki bölgede de güncel ve kapsamlı bilgi sunma fırsatı verecek.

TurizmWorld.com Genel Yayın Yönetmeni Yeşim Sarıtaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “TurizmKibris.com ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklık, hem Türkiye’deki hem de Kuzey Kıbrıs’taki turizm ve seyahat sektörü için büyük bir değer taşıyor. Eş zamanlı olarak sunacağımız içeriklerle, hem yerel hem de uluslararası düzeyde daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

TurizmKibris.com Kurucusu Özer Özbilen ise, “TurizmWorld.com ile imzaladığımız bu protokol, Kuzey Kıbrıs’ın turizm potansiyelini daha geniş bir kitleye tanıtmak için mükemmel bir fırsat. Ortaklığımız sayesinde, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs arasındaki turizm bağlantılarını güçlendirmeyi ve sektördeki en son gelişmeleri paylaşmayı dört gözle bekliyoruz” şeklinde yorum yaptı.

Bu işbirliği ile iki platform, okuyucularına daha zengin ve kapsamlı içerikler sunmayı ve turizm sektöründeki önemli gelişmeleri yakından takip etmeyi amaçlıyor. Protokol kapsamında, önemli haberler ve özel röportajlar, her iki portaldan da eş zamanlı olarak erişilebilecek.