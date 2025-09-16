Turizm Polisi İskele’deki kavgaya anında müdahale etti

Dün saat 22:00 sıralarında, İskele’de Long Beach Mackenzie yürüyüş yolunda, hurma çekirdeklerini bir birilerine attıklarından dolayı kendilerini uyaran güvenlik görevlisi M.A.A. (E-28) ile aralarında çıkan tartışma neticesinde E.Ö, ve Y.Y.M.(E-18) bir taraf, M.A.A. ve S.B.(E-28)ise diğer taraf olup birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle kavga etti. Kavga sırasında E.Ö, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı M.A.A.(E-28) ve S.B.(E-28)’ye korkutmak maksadıyla gelişi güzel salladı.

Olaya bölgede bulunan turizm polisleri tarafından anında müdahale edildi ve kavgaya karışan bahse konu şahıslar tutuklandı. Polis Basın Subaylığı soruşturmanın sürdüğünü belirtti.