Turizm Polisi İskele’deki kavgaya anında müdahale etti

16/09/2025

Turizm Polisi İskele’deki kavgaya anında müdahale etti

 Dün saat 22:00 sıralarında,  İskele’de Long Beach Mackenzie yürüyüş yolunda, hurma çekirdeklerini bir birilerine attıklarından dolayı kendilerini uyaran güvenlik görevlisi M.A.A. (E-28) ile aralarında çıkan tartışma neticesinde E.Ö, ve Y.Y.M.(E-18) bir taraf, M.A.A. ve S.B.(E-28)ise diğer taraf olup birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle kavga etti.  Kavga sırasında E.Ö, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı M.A.A.(E-28) ve S.B.(E-28)’ye korkutmak maksadıyla gelişi güzel salladı.

Olaya bölgede bulunan turizm polisleri tarafından anında müdahale edildi ve  kavgaya karışan bahse konu şahıslar tutuklandı.  Polis Basın Subaylığı soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

