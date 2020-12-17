Turizm sektör temsilcileri: Turizmden geçinenlerin sesine kulak verin

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin KKTC Sanayi odasında Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Casino İşletmecileri Birliği (CİB), Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB), Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kiralık Araç İşletmecileri Birliği (KAİB) ve KKTC Birleşik Taksiciler Derneği desteği ile düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında turizm sektörünün paydaş sektörleri temsil eden birlik ve dernek başkanları zor durumda olduklarını belirterek "İsyanlarını" dillendirdiler.

Toplantıda KITOB Başkanı Dimağ Çağıner’in otelcilik sektörü çalışan, işletmeci ve yatırımcıları temsilen yaptığı açıklamaların ardından söz alan paydaş sektör temsilcileri çarpıcı açıklamalarda bulundular.

Çağıner: Hükümet taahütlerini yerine getirsin

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, “Otellerde konaklayan turist vakaların sayıları çok yüksek olsaydı, otelleri taşlarlardı. Ama bu olmadı” diyerek, otellerin kendi içinde, hükümetin aldığı kararlarla yetinmeyerek, daha fazla önlemler aldıklarını söyledi. Devletin aldığı her karara uymaya çalıştıklarını, bundan sonraki süreçte de gereken her kararı yerine getirmeyi taahhüt ettiklerini söyleyen Çağıner, “20 bin insan evlerinde oturarak, otellerin verdiği destekle hayatını sürdüremez. 20 bin insan en az Güney’de çalışan Kıbrıslı Türkler kadar mağdur” dedi. Çağıner, Turizm sektörünün devam edebilmesi için hükümetin taahhüt ettiği destekleri geri çekmemesi gerektiğini ve kontrollü turizme müsaade istediklerini de söyledi.

Avunduk: Adaletin olmadığı yerde kaos olur

Kıbrıs Türk Sanayi Odası başkanı Candan Avunduk, konuşmasında; ‘Yönetenlerin yönetirken elde olan kıt kaynakları adil ve adaletli olarak dağıtmasıyla ilgili bir sorumluluğu, yükümlülüğü vardır. Bir kesime bütün kaynakları aktarıp diğer kesime ‘Elimizde bir şey yok, veremeyiz.’ demek yanlıştır, adaletli değildir. Adaletin olmadığı yerde hepimizin bileceği gibi kaos olur. Bizim ülkemizin kaosa ihtiyacı yoktur o yüzden yönetenlere sesleniyorum, elimizdeki kıt kaynakların adil ve adaletli dağıtılması lazım’ dedi.

Tolun: Pandemi gelmeden 20 maddelik bir yol haritası verdik

KITSAB başkanı Orhan Tolun ‘Biz gün işleyip, gün yiyen bir devlet görünümünde, ne yapacağımıza bir türlü karar veremeyen bir toplum olduk’ dedi ve ekledi ‘Ülkede bir memur devleti görünümünde olduğu için, ses de oradan geldiği için, sürekli seçim yaşadığımız ve seçim kaygıları içerisinde bizim sesimiz hiç mi hiç duyulmadı’ dedi. Tolun konuşmasında ‘6 Mart’ta ülkemizde daha hiç Covid-19 vakkası görülmemişken bakanlara ve yöneticilere 20 maddelik bir yol haritası verdik. 1. Madde bir karantina hastanesi dedik. Hala daha bir hastane tamamlanamadı. Türkiye 45 günde hastane yaptı 30 günde hastane açılamadı, devreye giremedi’ dedi.

Çavuşkelle: Kapanışı kolay zannettiler ama açılış noktasındaki planlamayı düşünmediler

Söz alan Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuşkelle ‘Turizme atılan her bir taş bu ülkenin gerek üreticisine gerekse vatandaşına atılan bir kayadır.’ diyerek sözlerine başladı. Çavuşkelle 10 Martta kapanmayı kendilerinin desteklediğini, bu desteğin bir planlama yapılması, en iyi ve sağlıklı şekilde yeniden hayata dönüşün planlaması için desteklediklerini belirtti ve ‘Maalsef bu birileri kapanışı kolay zannetti ama açılış noktasındaki planlamayı düşünmediler günü birlik kararlarla açmak ve kapatmalarla ülkenin istikrarlı bir şekilde üretimini yok ettiler’ dedi.

Kıbrıs Türk Çiftçiler birliği Başkanı ‘Alınan kararları selamlıyoruz, sağlık içindir. Hepimizin çoluk çocuğu bulunmaktadır ama bu kararlar alınırken bunun bir bedeli vardır, bedelin nasıl ödeneceği, pandemi sonrası nasıl üretime dönebileceğimiz bizler için önem arz etmektedir’ diyerek sözlerini tamamladı.

Gürcafer: 100 binin üstünde özel sektörden geçinen sigortalı insan var

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer sözlerine ‘Kamunun maaşlarını tedarik eden biziz. Turizmin çektiği zincirin neticesinde ortaya çıkan ekonomi var ve bu ekonomi neticesinde maliyeye akan bir para var ve bu para karşılığı ödenen kamu çalışanları var. Kamu çalışanları başımızın tacıdır, ama bu ülkede unutulmaması gereken 100 binin üstünde özel sektörden geçinen sigortalı insan var.’ dedi.

Gürcafer ‘Sosyal Medya yönlendirmesi ile ülke yönetmek ancak bu kadar olur. Bununla yüzleşmek lazım, siyasetinde bununla yüzleşmesi lazım ve gerçek anlamda projeler üreterek hem sağlımızı hem ekonomimizi koruyabileceğimiz modeller oluşturulmalı. Diyerek sözlerini sonlandırdı.

Karalar: 740 taksici zor durumda

Birleşik Taksiciler Derneği Başkanı Murat Karalar ülkeye en fazla katma değer sağlayan sektörün turizm olduğunu belirtti. Karalar, turizm katkısı ile geçinen 740 taksicini şu an taksicilikle geçinemez durumda olduklarını, istisnasız her bir taksicinin borçlu olduğunu belirtti.

Murat Karalar üzgün olmasının sebebini şöyle açıkladı; ‘Bu toplantıya gelmeden önce durağımdan bir taksici arkadaşımın eşi beni aradı ve 225 TL elektrik borcu olduğunu ve elektriğini bağlatamadığını söyledi. Çok acı, üzücü bir şeydir, bunu bizi yönetenlerin bilmesi gerekir. Biz işimizi yapmak istiyoruz, işimizin önünün açılmasını istiyoruz.’ dedi.

Öymen: Rehberelere katkı ve yardım yapılmadı

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği Başkanı Dener Öymen, "Rehberler bitti, rehberlere ne bir katkı, ne bir yardım yapılmadı. Yarın Covid sonrası siz bu rehberleri nerede bulacaksınız? Katkı alamadık işimiz Allah’a kaldı" dedi.

Serdaroğlu: Ülke bütçesinin yüzde 70'ini turizm oluşturur

Kıbrıs Kiralık Arabacılar Birliği başkanı Yakup Serdaroğlu ise ülke bütçesinin 70% sini turizmin oluşturduğunu hatırlattı. Serdaroğlu ‘Bu memlekette yapılan şeyler özel sektörün düşünceleri geri perdede tutularak yapılıyor, esas sıkıntı oradan başlamaktadır, işletmediğimiz arabaların işletme izinlerinin ödenmesi talep ediliyor. Bu ne derece doğrudur? Ne derece adildir takdiri size bırakıyorum’ dedi.

Özkan: Özel sektörle kamu çalışanları ayrıştırıldı

Son olarak söz alan turizm otel çalışanı Najan Özkan ise çalışanların algısını en net şekilde hissettirerek; ‘Bütün arkadaşlarım memur olmayı tercih ederken ben turizmci olmayı seçtim. Devletin halkı birbirine düşman eder durumda kamu ile özel sektörü ayırması ve sahip çıkmaması, bizi kaderimize terk etmiş olmasına çok bir vatandaş olarak kırıldım. Alınan kararlarla özel sektörle kamu çalışanları tamamen ötekileştirildi ve ayrıştırıldı. Onların kesintileri hemen ödenirken, bize taahhüt edilen 1500 TL yardımlar bile Ağustos’tan beri ödenmemekte. ‘ dedi.

Çağıner: Hükümet süreci yönetmelidir

KITOB Başkanı Dimağ Çağıner toplantı kapanışında ‘Bizim devletimizden, hükümetimizden beklentimiz yönetmeleridir. Bizimle birlikte Bilim Kurulu kararlarını sosyal medyadan ya da gazetelerden okumamalarıdır. Alınacak olan her kararın bir maliyeti olduğunu bilmeleridir, buna bir çözüm üretmeleridir. Aksi durumda bizim şu anda turizm sektöründeki emekçilerimizin, işletmecilerimizin ve paydaş sektörlerin yaşamış olduğu sıkıntılar bir kanser hücresi gibi bütün sektörleri etkileyecek, ekonomimiz çökecektir.’ Dedi.

Toplantı tüm turizm paydaşı birlik ve derneklerin ortak isyanını en net şekilde ortaya koyacak mesajlar ile son buldu.

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17/12/2020 13:49