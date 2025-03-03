Turizm sektörü 2024 yılında da aradığını bulamadı

“Ekonominin lokomotif sektörü” olarak nitelendirilen turizm sektöründe 2024 yılının ortalama doluluk oranları, bir kez daha hayal kırıklığı yarattı.

Turistik konaklama tesislerinde yatak kapasitesi 27 bin 624’e çıkmasına rağmen, doluluk yüzde 43.6 gibi düşük seviyede kaldı. Bu ortalama rakam, geçen yıl her iki turistik yataktan birinden fazlasının boş kaldığını gösteriyor.

2023 yılında otellerin ortalama doluluk oranı yüzde 44.4 ile son dört yılın en yüksek rakamı olurken, geçtiğimiz yıl, “tüm açıklamaların aksine” rakamlarda gerileme oldu.

Son 10 yıla baktığımız zaman 2024’ün dolulluk rakamının; pandemi dönemleri olan 2020, 2021 ve 2022’ye göre daha yüksek, 2015-2019 periyodu ile 2023’e göre daha düşük kaldığı görülüyor.

2017 yılındaki %58.5’lik doluluk oranı son 10 yılın rekoru olurken, 2018’in %51.3, 2019’un da %50.4 oranları bir kez daha yakalanamadı. 2020 yılından öncei “en kötü ihtimalle yüzde 45 bandının üzerinde” olan doluluk oranları, son 5 yıldır bu bandın altında seyrediyor.

YIL SIKINTILI GEÇTİ

Turizmciler 2024’ün de sıkıntılı yıllardan biri olduğu fikrinde. Sektör temsilcileri bir şeylerin yanlış gittiğinin rakamlarla kendini gösterdiğine işaret ederken, kumarhaneli otellerin dışında kalan turistik tesislerin yıllardır “boş” denilecek düzeyde çalıştırıldığını kaydediyor.

Geçtiğimiz yıl boyunca en yüksek doluluk oranı yüzde 61.5 ile Ağustos ayında saptanırken, bu rakam dahi 2023 yılının yüzde 67.6’lık rakamından uzak kaldı.

Son yılların Haziran-Eylül ayları verileri, sektörün “yaz turizminden” yeterince yararlanamadığına işaret ederken, tecrübeli turizmciler, “Yanlış politikalar nedeniyle güneş, deniz, plaj üçlüsü turistleri artık Kuzey Kıbrıs’ı terk ettiği” fikrinde.

Turizm Bakanlığı verileri, ülkede faaliyette olan turistik konaklama tesisi sayısını 169 adet olarak gösterirken, turistik yatak kapasitesi de 27 bin 624 olarak açıklandı. Girne bölgesi 78 tesis ve 15 bin 058 yatakla, turizm sektörünün yüzde 46’lık kısmına sahip. İskele yüzde 19’luk payla ikinci sırada yer alırken, bu ilçeyi Gazimağusa, Lefkoşa, Lefke ve Güzelyurt izliyor.