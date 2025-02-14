Turizm sektöründe iş sağlığı ve güvenliği denetimleri devam ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi müfettişleri turizm sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) denetimlerine devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6-13 Şubat tarihleri arasında, Lefkoşa-Girne-Gazimağusa-İskele ilçelerinde, Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından toplam 12 otelin denetimi yapıldı.

Açıklamada, otellere yapılan denetimlerde acil durum, ilk yardım, yangınla mücadele ilgili konularda alınan tedbirler ile “risk değerlendirme” iş yeri zorunlu eğitimlerinin yapılıp yapılmadığının kontrol edildiği kaydedildi.

Ayrıca, Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Tüzüğü’ne göre elektrik tesisatı, acil çıkış yolları kapıları, yangınla mücadele gibi konularda tespit edilen eksikliklere ilişkin Çalışma Dairesi tarafından uyarı verilip, takibi yapıldığı belirtildi.