Turizm Sektöründe İş ve Kariyer Arayanlar DAÜ’de Buluştu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı iş birliğinde KKTC turizm sektöründe iş ve kariyer olanaklarını araştıranları bir araya getiren “Doğu Akdeniz Turizm Kariyer Fuarı 2022”, 14 Nisan 2022 Perşembe günü, saat 10:00’da, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda açıldı. Açılış törenine; Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu, KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ve Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren’in yanı sıra, sektör temsilcileri, lise ve üniversite öğrencileri katıldı. Fuar gün boyunca binlerce katılımcı tarafından ziyaret edildi.

100’e Yakın Firmanın Stantları Yer Aldı

“Turizm Yeniden Canlanıyor!” sloganıyla düzenlenen kariyer fuarı ile hem sektörün kalifiye personel ihtiyacının karşılanması, hem de kariyerlerine turizm alanında yön vermek isteyen gençlere ve halkımıza iş ve staj imkanları sunulması hedeflendi. Fuarda 100’e yakın ulusal ve uluslararası otel, restoran, cafe, seyahat acentesi, tur operatörü ve havayolu şirketinin stantları yer aldı. Fuarda ayrıca 7,000 üyesi bulunan turizm kariyer ağı HOSCO tarafından da ilgililere uluslararası kariyer fırsatları sunuldu. Kariyer fuarının paydaşları arasında Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acentaları Birliği, Kuzey Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği ve Kıbrıs Türk Rehberler Birliği yer alırken, fuarın sponsorluğunu ise Narin Bakery, Kaner Şirketler Grubu, Oza Kahve, Hediyem Su, Petek Pastanesi, Mardo, Ekor Un Ürünleri ve Garga Turizm üstlendi.

“Kariyeriniz Başarılarla Dolu Olsun”

Fuarın açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, katılımcılarla birlikte pandemiden sonra ülke turizmini yeniden başlatmayı hedeflediklerini belirterek, son verilere göre turizmde 2022 yılının ilk üç ayında 2021 yılına göre %130’luk bir artış gerçekleştiğini belirtti. Prof. Dr. Öztüren, bu verilerin turizmin şahlanarak çok daha güçlü bir şekilde yeniden canlanacağına işaret ettiğine dikkat çekti. Bu fuarın öğrenciler için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Prof. Dr. Öztüren, öğrencilere tüm stantları ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu. Prof. Dr. Öztüren, “Haydi gelin turizmi yeniden birlikte başlatalım. Yolunuz açık, kariyeriniz başarılarla dolu olsun” diye konuştu.

“Turizm Bu Dönemde Sıkıntılı”

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği Başkanı Dener Öymen, turizm sektörünün KKTC’nin lokomotif sektörleri arasında yer aldığını belirterek, sektörde yaşanan sıkıntılarla ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Öymen, yeni turizm sezonunun hayırlı olması temennisinde bulundu.

“Önce İnsan Sevgisi”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, hizmet sektörünün en büyük sermayesinin insan kaynağı olduğuna dikkat çekerek, bu alanda en önemli unsurun insanı sevmek olduğuna işaret etti. Turizmin bir gönül işi olduğunu belirten Çağıner, “Turizm sizin gibi gençlerle daha güzel olacak” diye konuştu.

“Bakanlık Alternatif Pazar Arayışında’

KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu, COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle iki yıldır süren kesintili seyahat kuralları nedeniyle Bakanlığın planlamalarını farklı alternatif arayışlar üzerine yoğunlaştırdığını kaydetti. Ülke turist portföylerinin önemli bir kısmını oluşturan Rusya ve Ukraynalı turistler için bir cazibe merkezi olan KKTC’nin, bu ülkeler arasında yaşanan savaştan dolayı turizmde herhangi bir hayal kırıklığı yaşanmaması adına gerekli önlemleri alarak, Ortadoğu ve Türkiye ayağını dijital platformlar aracılığıyla daha geniş bir yelpazeye yaymayı hedeflediklerini belirten Emiroğlu, fuarın hayırlara vesile olmasını diledi.

“Amaç Turizm Sektörüne Katkıda Bulunmak”

DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, fuar ile yeni sezon başlangıcına hazırlanan KKTC turizm sektörüne katkıda bulunmayı hedeflediklerini ifade ederek, fuarın gerçekleşmesinde katkıları bulunan tüm paydaşlara ve sponsorlara teşekkür etti ve katılımcılara hoş geldiniz dedi.

“Hedefimiz Turizm Sektöründe Yaşanan Kalifiye ve Donanımlı Personel İhtiyacının Giderilmesi İçin Katkıda Bulunmak”

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk ise, zorlu geçen pandemi sürecinde KKTC cari açığının büyük bir bölümünün kapatılmasında lokomotif görevi üstlenen yükseköğretim ve turizm sektörlerinin olumsuz etkilendiğini, özellikle KKTC’ye yurtdışından gelerek turizm sektöründe faaliyet gösteren personelin ülkelerine dönmesi ile sektörde kalifiye personel sıkıntısı yaşandığını, fuar ile bu ihtiyacın yerel ve kaliteli iş gücü ile yeniden oluşturulmasının hedeflendiğine dikkat çekti. Dr. Özcenk, fuarın sektörün ihtiyaçlarına cevap vererek KKTC’ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk ile Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu tarafından paydaşlara ve sponsorlara teşekkür plaketi takdiminde bulunuldu.

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15/04/2022 11:11