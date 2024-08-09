Turizm Sektöründe Tehlike Çanları!

ARZU GÜNDÜZLER

Turizmci Mustafa Şoföroğlu, KKTC’nin Turizmdeki Büyük Kayıplarını Gözler Önüne Serdi

Turizmci Mustafa Şoföroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) turizm sektöründeki durumu ve yabancı turist sayısındaki ciddi düşüş hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Şoföroğlu, ülkenin özellikle İngiltere pazarında yaşadığı kaybın sektörde büyük bir kırılma yarattığını belirtti.

Şoföroğlu’nun yaptığı çalışmaya göre, bir dönem KKTC’nin en önemli pazarlarından biri olan İngiltere’den gelen turist sayısı önemli bir düşüş yaşadı. 2023 yılında Kuzey Kıbrıs’a gelen İngiliz turist sayısı sadece 14.237 iken, Güney Kıbrıs aynı dönemde 568.811 İngiliz turisti ağırladı. Bu fark, KKTC turizminin ne denli gerilediğini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.

Mustafa Şoföroğlu, yabancı turist sayısındaki bu düşüşün temel nedenlerini şöyle sıraladı:

Uçak ve Konaklama Maliyetlerindeki Artış: Artan maliyetler, turistlerin KKTC’yi tercih etmesini zorlaştırıyor.

Yetersiz Tanıtım: Uluslararası alanda yeterli tanıtımın yapılamaması, ülkenin turist çekme kapasitesini düşürüyor.

Teşviklerin Kaldırılması: Turizmi destekleyen teşviklerin kaldırılması, sektörde büyük bir darbe yarattı.

Güvenlik ve Çevresel Koşullar: Güvenlik ve çevreye ilişkin olumsuzluklar, turistlerin KKTC yerine başka destinasyonları tercih etmesine yol açıyor.

Yabancı Tur Operatörlerinin Güvensizliği: Yabancı tur operatörlerinin KKTC’ye duyduğu güvenin azalması, bu operatörlerin farklı destinasyonlara yönelmesine neden oldu.

Güney Kıbrıs ile Büyük Fark:

Şoföroğlu, Güney Kıbrıs ile yapılan karşılaştırmalarda da KKTC’nin büyük kayıplar yaşadığını vurguladı. Ocak-Mayıs 2023 döneminde Güney Kıbrıs’ın turizm gelirleri 751.2 milyon Euro olarak gerçekleşti. Sadece Mayıs ayında, Güney Kıbrıs’a gelen turistler ortalama 8.5 gün kalırken, kişi başı ortalama 736.82 Euro harcadılar. Bu rakamlar, Güney Kıbrıs’ın turizmde istikrarlı bir şekilde ilerlediğini gösterirken, KKTC’nin yerinde saydığını ortaya koyuyor.

"Turizmi Kaybettik"

Şoföroğlu, KKTC’nin turizmde rekabet edebileceği bir ülke kalmadığını ve yan komşusu Güney Kıbrıs’ın her yıl gelirlerini artırırken, KKTC’nin turizmi kaybettiğini ifade etti. Mevcut politikaların devam etmesi durumunda, KKTC’nin turizm defterini kapatabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulundu.

Turizmin bir ada ülkesi için hayati önem taşıdığını vurgulayan Şoföroğlu, hükümet ve ilgili kurumların bir an önce harekete geçerek, kapsamlı bir planlama ve çalışma yapması gerektiğini belirtti. Aksi takdirde, KKTC’nin turizmdeki kayıplarının telafisi mümkün olmayabilir.