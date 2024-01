Turizm sektörünün öncüleri ACE of MICE’ta buluştu…

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde, Elexus Hotel & Convention ev sahipliğinde, Cyprus Royal Turizm ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) destekleriyle düzenlenen organizasyonda ulusal ve uluslararası kurumsal firmalar, etkinlik ajansları, oteller, acenteler, turizm ve etkinlik sektörü profesyonelleri ACE of MICE çatısı altında bir araya geldi.

“Parlayan Yıldız Kıbrıs MICE Destinasyonu” oturumunda Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Yardımcısı Onur Gözet, Jolly CEO & Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, Elexus Hotel Genel Müdürü Görkem Aydıner ve Cyprus Royal Genel Müdürü Kerem Çağlayan konuşma yaptı.

Çağıner: Kendi ev ödevlerimizi çalışmamız gerekiyor…

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, ACE of MICE organizasyonunun ikinci kez Kıbrıs’ta gerçekleşmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Organizasyonun gerçekleşmesine katkı koyan Dream Project CEO Volkan Ataman’a teşekkür eden Çağıner şöyle konuştu: Biz Kıbrıs’ta kendimizi tanıtmak için illaki bir yerlere gitmemiz gerekiyor ama sağ olsun Volkan Ataman sizleri ülkemize getirdi. Elexus Hotel’i de tebrik etmek istiyorum sektörü ileriye götüren bir otelimiz olmuştur.

KKTC’de biz 26 bin 500 yatak sayısına ulaştık. Bunların yaklaşık yüzde 62’si 5 yıldızlı otellerden oluşuyor. Özellikle 2025 ve 2026 yıllarında yatak kapasitesinde ciddi bir sıçrama olacak. Şuanda hali hazırda bitecek olan otellerimizle, 2026 yılı yatak kapasitesi olarak 30 binleri geçtiğimiz bir yıl olacak.

Bu anlamda da MICE sektörü turizm gelirlerimiz noktasında çok büyük bir önem arz etmekte. Bugün zaten önemli bir yerde ancak gelen talebi karşılamakta sıkıntı yaşamaktayız. Bu güzel bir haber büyümemiz gerekiyor, talep olması, hizmetin doğru verildiğinin ispatıdır.

Ada içerisinde bizim üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemiz gerekiyor. Trafik sorunu, çevreyle ilgili konularımız var. Tarihi eserlerimizi daha iyi turizmde kullanmamız gerekiyor. Kendi ev ödevlerimizi çalışmamız gerekiyor.

Aydıner: Çok önemli işlere imza attık...

Elexus Hotel Genel Müdürü Görkem Aydıner, Kıbrıs’ta her geçen sene üzerine koyarak büyüyen bir MICE segmenti olduğunu söyledi. 2023 özellikle ikinci yarısında çok önemli işlere imza attıklarına dikkat çeken Aydıner, “2024 yılında da artarak devam eden bir MICE segmenti olmasını umut ediyoruz. 2024 yılında da tüm desteklerini bekliyor olacağız” ifadelerini kullandı.

Tolun: Kıbrıs’ta 12 ay turizm yapılabiliyor…

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, Kıbrıs’ta 12 ay turizm yapılabildiğine dikkat çekti. Kıbrıs’ın coğrafi özellikler olarak zengin bir ülke olduğunu kaydeden Tolun şöyle devam etti: Kıbrıs tarihinde hep çevresindeki medeniyetlerin ilgisini çekmiştir. Bizler bu coğrafyada turizmin nasıl geliştirilebileceğini çabası içerisindeyiz. Geçmişte nisan-eylül arasında turizm yapılabiliyordu. Şimdi 12 ay turizm vardır. Özellikle yaz aylarında mass turizm diğer 3 ayda ise alternatif turizm yapılıyor. Alternatif turizm içerisinde en büyük payı MICE turizm alıyor.

Çağlayan: KKTC bu sektörde çok farklı bir yere konumlanacak

Cyprus Royal Genel Müdürü Kerem Çağlayan, 2015 yılının mart ayında MICE turizmine başladıklarını söyledi. Aradan geçen 8 yılda MICE sektörünün hızla büyüdüğünü anlatan Çağlayan şöyle devam etti: Adadaki en büyük sıkıntımız yatak. Onun dışındaki her şeye çözüm bulabiliyoruz. 2-3 yıl içerisinde yeni açılacak tesislerle beraber KKTC’nin bu sektörde çok farklı bir yere konumlanacağını düşünüyorum. Bu ülkeden hiçbir zaman ümidinizi kesmeyin.

Vardar: MICE sektörü 365 gün boyunca sürüyor

Jolly CEO & Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar ACE of MICE’ın MICE sektörü için çok önemli bir organizasyon olduğunu anlattı. Son 2 yıldır Kıbrıs’ta da yapılmasından memnun olduklarını kaydeden Vardar şöyle konuştu: Kıbrıs, MICE sektörünün parlayan bir yıldızı. Bu cevheri daha fazla parlatmak için tüm paydaşlar ile birlikte üzerimize düşen görevleri yapmamız gerekiyor. Sabretmemiz gerekiyor. Tabi ki eksiklerimiz var. Ama elbette zaman içerisinde bu eksiklerimizi de tamamlayacağız. Bu anlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileri de ciddi çalışmalar yapıyor. MICE sektörünün 365 gün boyunca bir turizm destinasyonu yaratmak gibi özelliği var.

Gözet: MICE sektörü Kıbrıs’ın gelişimi ve tanıtılmasında ayrı bir önem kazanıyor

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Yardımcısı Onur Gözet,

MICE sektörünün en önemli buluşma noktalarından birisi olan ACE of MICE’ın sektör için yeni açılımlara neden olduğunu söyledi. Dünyanın önde gelen turizm otoritelerinin sürdürülebilir turizm anlayışının, başta MICE turizminin yükseleceğini ön görüsünde olduğunu ifade eden Gözet şöyle devam etti: Bakanlığımız KKTC’nin yurt dışında tanıtımının yapılması ve sahip olunan turizm potansiyelinin Kıbrıs ekonomisine kazandırılması amacıyla TGA ile birlikte ve KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile birlikte iş birliği halinde çalışmalar yürütmektedir. 2021 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetleri arsında İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşması çerçevesinde KKTC turizmini hedef Pazar ülkelerde tanıtım projesine ilişkin protokol yürürlüğe girdi. Bu kapsamda KKTC’nin sahip olduğu, deniz, kum ve güneş turizmi ile kültür ve tarihi zenginliklerin anlatıldığı reklam filmleri hazırlandı. KKTC turizmi için hedef pazarlar olan İngiltere, Almanya ve Türkiye’de televizyon kampanyaları, İngiltere, Rusya ve Almanya’da dijital reklam kampanyaları gerçekleştirildi. İşbirliğimiz içerisinde MICE sektörünün gelişimi ve tanıtılması da ayrı bir önem kazanıyor. Bu önemli organizasyonu MICE sektörüne değerli katkılar sağlayacağı inancıyla ACE of MICE organizasyonuna teşekkür ederim.

Ataman: Uluslararası işlerin Kıbrıs’a gelmesi sağlanabilir.

Dream Project CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Ataman, MICE turizminin kongre, etkinlik ve toplantı tarafları olduğunu söyledi. Kıbrıs’a gelen turistlerin otellerde kaldığına dikkat çeken Ataman şöyle devam etti: Turistler çok fazla dışarı çıkamıyorlar. Kuzey Kıbrıs’ın aslında dışarıda sunduğu çok fazla güzellik var. Gastronomi tarafı var, doğası var. Kıbrıs’ta 10 ay denize girilebiliyor. Bunların öne çıktığı bir tanıtım stratejisi yapılabilir. Kıbrıs için MICE pazarı çok kıymetli. MICE normal turizme göre çok büyük bir bütçe bırakıyor. Gelen kesim daha entelektüel kesim. Kuzey Kıbrıs, her anlamda A’dan Z’ye tüm imkanları sunuyor. MICE odaklı bir tanıtımla orta ve uzun vadede uluslararası işlerin Kıbrıs’a gelmesi sağlanabilir.

Organizasyon yarın sonlanacak

MICE dalını B2B toplantılar, network aktiflikleri ve ödül merasimi ile bir araya getiren Dream Project, yeni iş birliklerinin oluşmasını ve ticari hacmin artmasına büyük katkı sunuyor.

Masters of Events by ACE of M.I.C.E. Awards ile yüzlerce kurumsal markanın aktiflik satın alıcılarının yanı sıra ülkeler arası operatörlerinin, acente ve aktiflik firmalarının üst seviye yöneticilerini 2 gün boyunca bir araya gelecek.

Yarın akşam kırmızı halı seremonisi ile başlayacak ve muhteşem şovlar eşliğinde gala yemeği ile devam edecek olan ACE of M.I.C.E. Awards Ödül Töreni’nde sektörünün en iyileri 25 ayrı kategoride ödülleri verilecek.

Bu habere tepkiniz:



05/01/2024 19:50