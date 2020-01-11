Turizm Şurası Girne'de Başladı
“KKTC Turizmi Geleceğini Planlıyor” sloganıyla düzenlenen şurada komisyon çalışmaları yapılacak
11/01/2020
HK
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Kuzey Kıbrıs’ın lokomotif sektörü turizmde, yurt içi ve dışından paydaşların katılımıyla 2020-2030 Stratejik Planı’nın belirlenmesi amacıyla düzenlenen Turizm Şurası, Girne’de başladı.
Şuranın açılışına Başbakan Ersin Tatar da katıldı.
Vuni Palace Otel’de yer alan şurada açılış konuşmalarının ardından turizmin farklı konuları 10 komisyonda ele alınacak. Şura yarın öğleden sonra düzenlenecek basın toplantısıyla tamamlanacak.