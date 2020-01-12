Turizm Şurası tamamlandı. Dün başlayan ve bugün komisyon çalışmalarıyla sona eren Şura’nın ardından açıklama yapan Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Şurada 200’den fazla karar üretildiğini, “Turizm Koordinasyon Ajansı ” oluşturulmasının gündeme alındığını duyurdu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Vuni Palace Hotel’de yer alan Turizm Şurası’yla ilgili açıklamasında, Üstel, Şuranın, kültürel, tarihi ve doğal zenginlikleriyle iç ve dış turizmin odağındaki ülkelerden biri olan Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası rekabet ortamında imaj ve marka değerini güçlendirmek adına gerçekleştirildiğini belirtti.

Şuraya katılarak iki gün boyunca değerli fikir, öneri ve tespitlerini paylaşan ve ülke turizmimize değer katan tüm katılımcılara teşekkür eden Üstel, Şurayla ilgili paylaşırken şöyle konuştu:

“Turizmle ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile yurt içi ve yurt dışından akademisyen ve turizm temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve araştırmacıların katıldığı Şuramızda toplam olarak 273 aktif üyenin katıldığı10 Komisyonda, verimli çalışmaların yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bu güne kadar gerçekleştirilmiş en geniş katılımlı şura olma özelliği taşıyan organizasyonumuzda ülke turizmimizin geleceğine ilişkin pek çok kıymetli fikir ortaya konarak, geleceğe yönelik yeni stratejiler ortaya konmuştur.

Şuramızda yapılan çalışmalarda, komisyon raporlarının bütünü değerlendirilmiş her bir komisyonun sorun tespitleri ve tavsiye kararları turizm planlaması ve politikası oluşturulması bağlamında analiz edilmiştir.”

HEDEF…

Turizm ve Çevre Bakanı Üstel, ülkede yaşanan istikrarsızlığın, turizmimizin şu ana kadar sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulamamasının en önemli nedeni olduğunu söyledi.

Hedeflerinin, sektörün de içinde yer alacağı bir karar mekanizması oluşturarak, turizmi bir devlet politikası haline getirmek ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak olduğunu belirten Üstel, şöyle devam etti:

“Bu hedef doğrultusunda, tüm paydaşlarımız ile birlikte hareket ederek turizmde atılım yapacağımıza inancım tamdır.

4 aydır hazırlık çalışmaları sürdürülen şuramızda 2 gün boyunca siyasi parti temsilcilerimiz, kamu, özel sektör, yüksek öğretim kurumlarımız, sivil toplum örgütlerimiz yanında Türkiye’nin yetkin sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İngiltere ve Almanya’dan turizm temsilcileri, öğretim üyeleri ve turizm profesyonellerinden oluşan 273 aktif katılımcımız ile adeta bir turizm seferberliği gerçekleştirmiş olduk.

Ülkemizin turizm potansiyeli Kuzey Kıbrıs’ın cari açığını ve istihdam gereksinimini tek başına giderebilecek bir potansiyele sahiptir

Turizm gelirlerini daha da yukarıya çıkarmaya kararlıyız.

Bu kapsamda özel sektör ile eş güdüm içinde çalışarak tam anlamıyla bir seferberlik ruhu içerisinde adımlar atacağımızı belirtmek istiyorum.”

TURİZM STRATEJİ PLANI

Elde edilen ilk sonuçlar değerlendirildikten sonra, turizm strateji planının yürürlüğe gireceğini ve izleme komitesinin de oluşturulacağını açıklayan Bakan Üstel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şuramızda elde edilen sonuçlar sonuç kitapçığında kalmayacak; bunları eylem planına döndürecek ve bu eylem planlarını da sürekli olarak takip edeceğiz. Burada, özel sektörden, medyadan, ilgili kuruluşlardan da atacağımız adımların yakınen takip etmelerini rica ediyorum.

Ayrıca görevde bulunduğumuz 6 aylık süreçte sektörümüzü rahatlatmak adına 3 yıldır ödenmeyen tüm teşvik dosyalarını söz verdiğimiz gibi inceledik ve bir an önce ödenebilmesi için de gerek hükümet gerekse de konunun muhatapları nezdinde gereken girişimleri de yaptığımızı sizler vasıtasıyla kamuoyumuz ile paylaşmak istiyorum.

Yine turizm faaliyetlerini çeşitlendirmek amacı ile altı ayrı ilçe Belediyelerimiz ile birlikte tanıtım faaliyetlerini başlattığımızı ve fuarlarda da bölgesel tanıtımlar gerçekleştirdiğimizi belirtmek istiyorum.

Turizmin diğer sektörlere olan katkısını artıracak tedbirlerin alınması ve gerekli adımların atılması için de çalışmalar yaptığımızı ve ayrıca Sanayi Odası ile KITOB’un bu anlamda yaptığı çalışmaları da destekleyerek katkı verdiğimizin bilinmesini istiyorum.

Son olarak bakanlığımızın turizm istatistiklerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi için yaptığımız çalışmaların da kısa sürede tamamlanarak turizmimizin bilimsel veriler ışığında planlanabileceği bir döneme gireceğimizin de müjdesini vermek istiyorum.”

KARARLAR

Turizm ve Çevre Bakanı Üstel, şurada alınan kararların hazırlanacak sonuç ve değerlendirme raporu ile birlikte kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti ve şöyle dedi:

“Elde edilen sonuçlar arasında ülkede turizm faaliyetlerinin daha etkin yönetilebilmesi adına tüm turizm paydaşlarının katılımı ile “Turizm Koordinasyon Ajansı ” oluşturulması gündeme alındı.

Yeni bir havayolu şirketinin kurulması konusunu derinlemesine inceleyecek ve maliyetleri ortaya çıkaracak uzmanların yer aldığı bir komite oluşması önerildi. Buna ilaveten ulaşım alternatiflerinin geliştirilmesi için çalışmaların yapılması, özellikle deniz ulaşımının geliştirilmesi de öneriler arasında yer alıyor.

Gelirler bakımından en önemli turizm çeşitlerinden biri olan sağlık turizmi alanın yürütülebilmesi adına Bakanlığımıza bağlı bir özerk bir yapının kurulması gerekmektedir ifadesi de ortaya çıkan sonuçlar arasında.

Büyük bir potansiyele sahip olan yat turizminin geliştirilmesi adına ülkemizin doğu ve batı bölgesinde kışlama yapılabilecek marinaların inşa edilmesi de önerilen sonuçlar arasında yer alıyor.

Ayrıca bir uluslararası turizm ve seyahat fuarının ülkemizde düzenlenebilmesi adına gerekli girişimlerin başlatılması da öne çıkan sonuçlar arasında.

Son olarak yerel iş gücünün turizm sektöründe istihdam edilebilmesi adına gerekli çalışmaların başlatılması önerildi.

Daha önceden de belirttiğim gibi Turizm Şuramızın ayrıntılı sonuç raporu komitemizin değerlendirmeleri sonucunda kamuoyu ile detaylı bir şekilde paylaşılacaktır.

Bu vesile ile değerli fikir ve önerilerini paylaşan tüm katılımcılara, komisyon başkanlarına, bilim kurulu üyelerine ve şuranın gerçekleşmesi için gayret gösteren Bakanlık personelimize, Organizasyon komitesin ve katkı koyan herkese teşekkür eder sonuçların ülke turizmimize hayırlı olmasını temenni ederim.”

12/01/2020 18:16