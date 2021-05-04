Turizm taşımacılarına Covid-19 desteği yapılacak

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, BRT’de yayınlanan 45+ programına telefonla katılarak turizm taşımacılarına maddi destek verileceğini mujdesini verdi.

Saner, pandemi döneminde işleri olumsuz etkilenen turizm taşımacılarına Covid-19 desteği yapılacağını duyurdu. Saner, turizm taşımacılığı sektöründe çalışan 237 kişiye destek verilmesi için Bakanlar Kurulu’nda karar ürettiklerini ifade etti. Salgın nedeniyle turizm taşımacılığı yapan vatandaşların ciddi sıkıntılar çektiğini kaydeden Saner, Turizm Bakanlığı’nın bu konuda mağdur olan turizm taşımacılarına Covid-19 desteği yapılacağını ekledi.

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04/05/2021 08:40