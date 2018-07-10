Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu Mesaj Yayımladı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk halkının sesini hem ülkede, hem de tüm dünyaya duyurmak için özveriyle çalışan tüm basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.

Ataoğlu, 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete olan Saded gazetesinin11 Temmuz 1889’da yayın hayatına başlaması nedeniyle Basın Günü olarak kutlanan bu anlamlı günde basının, her düşüncenin seslendirilmesine, toplumun siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda aydınlanmasına imkan sağlayan toplumdaki yerinin inkar edilemeyeceğini vurguladı.

Halkı bilgilendirmek amacıyla gece gündüz çalışan basın mensuplarının çoğu zaman büyük fedakarlıkla zorlu şartlarda önemli bir işi icra ettiklerine işaret eden Ataoğlu, medyanın, halkın bilinçlenmesine katkıda bulunan, toplumların gelişimine doğrudan katkı sağlayan, yasama, yürütme ve yargıdan sonra gelen dördüncü güç olarak kabul edildiğini kaydetti.

Ataoğlu, çağdaş ülkelerde, demokratik yaşamın ayrılmaz bir parçası olan medyanın, günümüzde demokratikleşmeye koyduğu katkı yanında, çok sesliliğin korunması adına önemli bir görev ifa ettiğine işaret etti.