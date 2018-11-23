Turizm ve Çevre Bakanlığı Bütçesi oyçokluğuyla onaylandı

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 124 Milyon 386 Bin 800 TL’lik Turizm ve Çevre Bakanlığı Bütçesini oyçokluğuyla onayladı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bakanlık bütçesi görüşülürken yapılan eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, Çevre Dairesi’nin çalışmalarının çok iyi olduğunu ve eleştirilmesine müsaade etmeyeceğini kaydetti.

Eski Eserler Dairesi’nin yaptığı işleri de anlatan Ataoğlu, yapılan restorasyon çalışmalarını aktardı ve yapılan eleştirileri esefle kınadığını söyledi. Altın Kum ve Anıtlar Yüksek Kurulu ile ilgili çalışmalara devam edildiğini dile getiren Ataoğlu, doğu ve batı bölgesinin de turizmden payını alması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Rehberlerin yaşadığı sıkıntıların, yasasında yapılacak değişiklik sonrasında çözülebileceğini dile getiren Ataoğlu, binaların tadilatı ve turizme kazandırılması için yaklaşık 20 Milyon TL’lik hibe yapıldığını da ekledi.

Genel Kurulda daha net cevap vereceğini de sözlerine ekleyen Ataoğlu, çalışmaya katkı koyan herkese teşekkür etti.

Genel görüşmelerin tamamlanmasının ardından oylamaya geçilmeden önce, öngörülen harcamalarda Turizm ve Çevre Bakanlığı Bütçesinde değişiklikler yapıldı.

Turizm ve Çevre Bakanlı Müsteşarı İsmet Esenyel, değişiklik yapılan kalemleri açıkladı.

Değişiklik yapılan kalemler oyçokluğuyla kabul edildi.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 124 Milyon 386 Bin 800 TL’lik Turizm ve Çevre Bakanlığı Bütçesini oyçokluğuyla onayladı.

Bugünün gündemindeki Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi’nin pazartesine ertelenmesiyle komite bugünkü çalışmalarını tamamladı.

TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI BÜTÇESİ PAZARTESİ’NE ERTELENDİ

Bugün görüşülmesi beklenen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi’ni görüşmek üzere komite, 26 Kazım Pazartesi günü Genel Kuruldan sonra toplanacak.

Komitenin 27 Kasım Salı günkü toplantısının saati ise 09.00’a alındı.