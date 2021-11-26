Turizm Bakanlığı: Halkımızın hassasiyeti iptal kararı almamıza neden oldu

Turizm ve Çevre Bakanlığı, tepki çeken Azerbaycanlı sosyal medya fenomenlerine 69 bin sterlin ödenek verilmesi kararının iptali için girişim yapacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Yaklaşık olarak 3 ay önce belirlemiş olduğumuz ve 3 ay öncesinde konu ile ilgili hazırlamış olduğumuz önergenin imzalama aşamasında yaşanan döviz kurlarındaki fahiş denilecek orandaki yükselişi ile birlikte toplumumuzun bu konudaki hassasiyet ve önceliği dikkate alınarak, Bakanlığımız, Bakanlar Kurulu kararının iptaline yönelik girişimlerin başlatılması kararını almıştır” ifadelerine yer verildi.

Turizm Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

Pandemi dolayısıyla dünya ile birlikte, en fazla etkilenen sektörlerin başında ülkemizde de turizm sektörü gelmektedir.

Hiç kuşku yok ki, ülke ekonomimizin lokomotifi turizm sektörünün, pandemi dolayısıyla girdiği zor süreç, ülke ekonomimizi de derinden etkilemiş, bağlı sektörlerin de ekonomik anlamda olumsuz etkilenmesine neden olmuştur.

Ülke turizmini hareketlendirmek amacıyla, Ağustos 2021 tarihinde, Azerbaycan turizm paydaşlarını adamızda misafir ettik.

Ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini Azeri halkına daha iyi anlatmak ve tanıtmak için digital pazarlama tekniklerini kullanma kararı alındı.

Pandemi koşullarının da etkisiyle, son yıllarda tüm dünyada yeni nesil pazarlama tekniği olarak kullanılan, daha etkili, daha hızlı ve çok da geniş kitlelere ulaşmayı sağlayan sosyal medya fenomenleri ve influencer kullanımını, bu tanıtımın ilk bacağında kullanılabilecek pazarlama stratejisi olarak geliştirdik.

Ancak, yaklaşık olarak 3 ay önce belirlemiş olduğumuz ve 3 ay öncesinde konu ile ilgili hazırlamış olduğumuz önergenin imzalama aşamasında yaşanan döviz kurlarındaki fahiş denilecek orandaki yükselişi ile birlikte toplumumuzun bu konudaki hassasiyet ve önceliği dikkate alınarak, Bakanlığımız, Bakanlar Kurulu kararının iptaline yönelik girişimlerin başlatılması kararını almıştır.

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26/11/2021 23:54