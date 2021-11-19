Turizm ve Çevre Bakanlığı ile DAÜ arasında protokol imzalandı

Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında “Yeşil Adımlar Projesi” adı altında işbirliği protokolü yapıldı.

Protokol Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünde Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof Dr Aykut Hocanın tarafından imzalandı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında çevre bilinci konusunda farkındalık yaratmak ve çevreyle ilgili çalışmalar yapmak adına “Yeşil Adımlar Projesi” adıyla işbirliği protokolü imzalandı.

İmza töreninde basına açıklamada bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof Dr Aykut Hocanın, DAÜ’nün bilimsel anlamda Turizm ve Çevre Bakanlığı’na çevre çalışmalarıyla ilgili destek vermekten onur duyacağını belirtti.

Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, çevre bilincinin küçük yaşlardan aşılanması gerektiğine vurgu yaptı.

Önümüzdeki yıl ilkokuldan itibaren müfredata çevre dersi konulacağını dile getiren Ataoğlu, denizlerde kirliliği önlemek adına da çevre dairesi tarafından online olarak arıtma sistemlerinin kontrol edildiğini dile getirdi.

Yapılan ve hayata geçecek olan çevre çalışmalarıyla birlikte 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün sembolik olarak kutlanacağı günleri arzuladığını vurgulayan Ataoğlu, işbirliğinin hayırlı olmasını diledi.

Protokol konuşmaların ardından taraflarca imzalandı

Söz konusu projeyle, çevre bilincinin gelistirilmesine yönelik seminer ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin tanı sıra fidan dikimi de yapılacak.

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19/11/2021 11:01