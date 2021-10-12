Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Dipkarpaz Belediyesi arasında işbirliği protokolü

Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Dipkarpaz Belediyesi arasında, Karpaz’daki hür eşeklerin bakımı, idamesi ve bölgeye verdikleri zararın önlenmesine yönelik işbirliği anlaşması imzalandı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, kontrol, denetim ve yönetim yetkisinin Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi’nde kalmak koşulu ile Dipkarpaz Belediyesi ile yapılan iş birliği anlaşması ile Karpaz’daki Hür Eşeklerin tarım alanlarına verdikleri zararın önlenmesi ayrıca, trafik güvenliğinin de sağlanması amacını taşıyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığı adına Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun’un imzaladığı işbirliği anlaşması kapsamında, Dipkarpaz Belediyesi ilk adım olarak, telli alanın giriş çıkışını kontrol altına alacak, varsa eksiklikler giderilecek.

Ayrıca işbirliği anlaşması uyarınca, telli alan içerisinde yaşayan eşeklerin cinsiyet ve popülasyonu, Dipkarpaz Belediyesi tarafından tespit edilip kayıt altına alınacak.

Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Dipkarpaz Belediyesi arasında imzalanan işbirliği anlaşması gereğince, Belediye yaptığı çalışmaları her ay için ayda bir kez olmak kaydıyla, Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi’ne raporlayacak.

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12/10/2021 18:46