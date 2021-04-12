Aktunç: Kapalı turizmde ilk charter seferinin perşembe günü yapılması bekleniyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, ülkede charter seferler ile üç gecelik kapalı otel turizminin perşembe günü başlayabileceğini açıkladı.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunan Serhan Aktunç, kapalı otel turizminin bugün başlamasının öngörüldüğünü ancak kapalı turizm kapsamında yer alan otellere imzalatılacak taahhütnamenin Sağlık Bakanlığı tarafından tamamlanmasını beklediklerini ve bunun ardından kapalı otel turizminin perşembe günü başlamasını öngördüklerini söyledi.

Aktunç, “kapalı otel turizmi normalde 12 Nisan’da başlayacaktı. Bu dönemde hem tarifeli hem de Charter uçakları gelecekti, ancak Bulaşıcı Hastalıklar Komitesi tarifeli uçuşlara izin vermedi, bu nedenle sadece Charter uçaklar gelebilecek” dedi. Aktunç, şöyle devam etti:

“Komitenin kararları uyarınca kapalı turizm kapsamında yer alan otellerin taahhütname imzalamaları gerekiyor. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı tarafından bu taahhütnamenin hazırlanıp, gönderilmesi beklenmektedir. Bu taahhütnamenin oteller tarafından imzalanmasının ardından charter ile üç gecelik kapalı otel turizmi başlayabilecektir”

“TURİST SAYISININ İLK BAŞLARDA ÇOK FAZLA OLMASINI BEKLEMİYORUZ”

Serhan Aktunç, charter seferlerle üç gecelik kapalı otel turizmi için adaya gelecek turist sayısının ilk başlarda çok fazla olmasını beklemediklerini belirtti. Aktunç, “Gelecek olan turist sayısı ilk başta 700-800’den fazla olmayacak. Şu anda hem ev karantinasında olacaklar, hem de turistler için toplamda mevcut 1.700 bileklik var” dedi.

Aktunç, kapalı turizm kapsamında charter seferlerle gelecek turistlerin adada en fazla 3 gece, 4 gün adada kalabileceğine işaret ederek, “Adaya Perşembe günü gelecek turistler Pazar günü çıkış yapacak. Bir sonraki sefer talebe göre yapılacak” diye konuştu.

İlk aşamada Girne ve Bafra bölgelerinde bulunan beş otelin kapalı devre turizmi kapsamında yer aldığını belirten Aktunç, bu otellerin Sağlık Bakanlığınca uymaları gerekli görülen kuralları belirleyen taahhütnameleri imzalayacaklarını söyledi.

“OTELLER İMZALAYACAKLARI TAAHHÜTNAMELERE BAĞLI KALACAK”

Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, taahhütnamelerde yer alacak olan bazı şartlar ile ilgili bilgi de vererek şöyle konuştu:

“Eğer bir otel kapalı turizme giriyorsa, kesinlikle otele charter seferlerle gelen turistler dışında hiçbir kişiyi almayacak. Ve charter uçuşuyla otele giriş yapanlar turistler de dışarıya çıkmayacaklar. Bunun denetimini de Turkcell, kolluk kuvvetleri ve otel güvenliği tarafından yapılacak. Bununla birlikte, otelde çalışan personel de otel dışına kesinlikle çıkmayacak. Otel lojmanında konaklayan otel çalışanlarının otele ulaşımı da otel güvenliğinin kontrolünde yapılacak”

Oteller işletmecilerinin de adaya gelmelerinden önce turistlere gerekli kurallarla ilgili bilgi vermesi gerektiğini belirten Aktunç, “Turistlere kesinlikle misafir kabul edemeyecekleri, bunlara uymazlarsa gerekli önlemlerin alınacağı ve cezai işlemlerin yapılacağı bildirilmiş olacaktır” dedi.

Aktunç, kapalı turizm hizmeti verdikleri dönemde taahhütname altındaki kuralların ihlal edilmesi halinde otellerin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nce karar verilen cezai uygulamalara tabii tutulacaklarını da vurguladı.

TURİSTLERİN ADAYA VARIŞI VE OTELLERE ULAŞIMI

Serhan Aktunç, charter seferleriyle adaya kapalı turizm için gelecek turistlerin uçaktan otele ulaşımına kadar olan sürecin gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri çerçevesinde yapılacağını belirtti.

Aktunç, turistlerin adaya gelmeden önce www.kktckarantina.com adresinden “Hep Güvende Kal” uygulamasını indireceklerini ve ayrıca en az üç gün içinde yapmış oldukları negatif PCR test sonuçlarını bu sisteme yüklemeleri gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Turistler uçaktan inip, gümrük işlemlerini tamamladıktan sonra havaalanında bulunan Turkcell standlarında gidecekler. Burada kendilerine elektronik bileklik takılacak ve telefonları ile bu bileklik eşleştirilecek. Bu noktadan sonra turistin hangi araç ile, hangi otele gideceği takip ediliyor olabilecek. Başka bir yerde inmesi söz konusu olamayacak. Her şekilde kontrol alında olacak.”

Charter seferle adaya gelecek turistlere Ercan Havaalanı’nda ya PCR testi ya da antijen testi yapılacağın ifade eden Aktunç, PCR testi yapılan turistin test sonucu çıkana kadar otel odasında kalacağını söyledi.

Aktunç, otele varılması sonrasında ise turistin telefon ve elektronik bilekliğine otelin metrekaresine göre veri yükleneceğini ve turistin 500 metre dışına çıkması halinde bilekliğin alarm vereceğini belirtti. Aktunç, “Bu noktada hat koptuysa, bilekliğe ulaşılamıyorsa ya da bilekliği kopardıysa Turkcell güvenlik elemanları otele gidecek” dedi.

Turistlerin otelde kaldıkları sürece kesinlikle otel dışına çıkamayacaklarını yineleyen Aktunç, Turkcell tarafından test edilen bilekliklerde bir sorun olmadığının kendilerine iletildiğini kaydetti. Aktunç, “Turist telefonunu şezlongda bıraktıysa ve denizde 100 m dışına çıktıysa, bileklik yine alarm verecek” dedi.

Kapalı otel turizminde alınacak diğer bazı önlemlerden de bahseden Aktunç, “Otellerde Turkcell güvenliği, bizim ve otel güvenlik görevlileri tarafından rastgele testler de yapılacak. Otellerde elinde bileklik olmayan kişi dışarından gelmiş sayılacaktır ve otel işletmecisine de söz konusu şahsa da ceza kesilecek. Otel çalışanlarına da özel kimlikler verilecek” şeklinde devam etti.

“MAYIS AYINDA ÇİFTE AŞILI VE ÇİFTE PCR’LI GELİŞLERİN OLABİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPIYORUZ”

Turizm Bakanlığı Müsteşarı Aktunç, şu anda ülkede normal turizmin mümkün olmadığını ifade ederek, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne bağlı olarak mayıs ayında çift aşılı ve çift PCR’lı gelişlerin olabilmesi için çalışma yaptıklarını belirtti.

Aktunç, pandemi nedeniyle normal turizmin şu an için sıkıntılı olduğunu, bu nedenle kapalı devre turizmi öngördüklerini ifade ederek, “Casinolu otellerin kapalı turizm sistemine girmesi öngörüldü. O nedenle diğer oteller açık olmayacak ve yerli turizm hizmeti veremeyecek. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne de bağlı olarak mayıs ayında çift aşılı ve çift PCR’lı turistlerin gelmesini ve normal turizmin başlamasını öngörüyoruz. O dönemde, iç turizmi de açacağız” dedi.

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’NDAN YENİ NOTAM

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, ev karantinası ile adaya gelecek olanların hangi şartlarda adaya ulaşacağı ve havaalanında uygulanacak prosedür ile ilgili bugün yeni bir NOTAM yayınlandı. Yolcuların adaya özel izinle geleceği belirtilen duyuru üç maddeden oluşuyor. Uygulama ve yeni prosedür ile ilgili açıklamada şöyle denildi:

“12 Nisan 2021 tarihi itibariyle Ercan Havalimanına gelecek uçaklarla ilgili aşağıdaki uygulama yolcular için yapılacak. Sağlık Bakanlığı özel izni ile gelen yolcular yetkililerin belirlediği kurallar çerçevesinde elektronik bileklik uygulaması kullanma şartı ile karantina sürelerini ev veya yetkililerin onay vereceği lokasyonlarda geçirebilecek. Elektronik bileklik mobil uygulama ile birlikte kullanılacak olup akıllı telefon olmadan kullanılamayacaktır yolcuların uçağa binmeden önce güvende kal uygulamasını apple store veya google playstoredan indirerek talep edilen belge ve bilgileri mobil uygulamaya girmesi ve oluşan kare kodu telefonu üzerinden görevliye göstermesi gerekmekte. Süreç ile ilgili detaylı bilgi için www.kktckarantina.com adresini ziyaret edebilirsiniz.”

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12/04/2021 13:15