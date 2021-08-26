Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda görevden alma ve atamalar

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda görevden alma ve atamalar yapıldı.

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26/08/2021

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Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda görevden alma ve atamalar

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda görevden alma ve atamalar yapıldı.

Buna göre, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Hasibe Kusetoğlu görevden alındı ve yerine Emir Akyıllar atandı.

Öte yandan, yine Turizm ve Çevre Bakanlığı, Bakanlık Müdürü mevkiine Örsel Neşe’nin atandığı bildirildi.

Üçlü kararnameyle  yapılan atamalar ve görevden alma Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

26/08/2021 09:45
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