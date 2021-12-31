Turizm ve otelcilik sektöründe çalışanların çeşitliliği artırılması önemli

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Olusegun Olugbade, konaklama ve seyahat sektörlerinin yoğun emek gerektiren sektörler olduğunu anımsatarak, bu sektördeki başarının müşteriler için unutulmaz bir deneyim sağlayan, çalışanların profesyonelliğine ve çeşitliliğine bağlı olduğunu dile getirdi.

Bu sektörün doğası gereği müşterilerle ve iş arkadaşlarıyla çok kültürlülüğü içeren yüksek kaliteli sosyal etkileşimler gerektirdiğini aktaran Olugbade, ancak sektörde çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Olugbade, özellikle Siyah, Asyalı ve Etnik Azınlık (SAEA) grubundan kişilerin turizm ve konaklama sektörlerinde yeterince temsil edilmediğini dile getirerek, “Bu konu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de dâhil olmak üzere hala çözülemeyen bir sorundur” açıklamasında bulundu.

Dünyanın birçok yerinde konaklama, seyahat ve eğlence işletmelerinin çeşitlilik ve kapsayıcılık stratejileri geliştirmek ve uygulamak çalışmaları bulunduğunu belirten Olugbade, söz konusu çabalara rağmen çeşitlilik ve kapsayıcılık için çalışma ortamı yaratmada gerekli ilerlemenin sağlanamadığına dikkat çekti.

Yrd. Doç. Dr. Olugbade açıklamasında KKTC’nin çok kültürlü mozaiği ve hızla değişen misafir talepleri çerçevesinde konaklama, seyahat ve eğlence sektörlerinin üretkenliğini artırmak için çeşitli ve kapsayıcı bir işgücü uygulamasının hayata geçirilmesinin önemine işaret etti.

Söz konusu stratejilerin uygulanması durumunda çeşitliliğin ve kapsayıcılığın birçok faydasının hissedileceğini ifade eden Olugbade, yetenek çeşitliliği avantajı ile rekabet avantajının bu verimliliği artacağını aktardı.

Olugbade, ülkede turizm ve otelcilik sektörlerinde mutlaka çok kültürlülük ve çeşitliliğin öneminin kavranması gerektiğinin altını çizerek, tüm planlamaların bu kapsamda yürütülmesi gerektiğini de belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Olusegun Olugbade Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu bünyesinde tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Olusegun Olugbade Turizm ve Konaklama işletmelerinde insan kaynakları yönetimi konularında uluslararası çalışmalarla tanınmaktadır.

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31/12/2021 12:56