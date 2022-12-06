Turizmde Farkındalık Yaratılıyor

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşılan turizme yönelik kamu spotları hakkında açıklamada bulundu.

Ataoğlu: “Bakanlığımız 2023 yılı tibarı ile kamuoyu ile paylaşacağı vizyonu çerçevesinde, toplumda turizm bilincinin artırılması ve coğrafyamıza aidiyeti motive etmek amacı ile hayata geçirilen projeyi kamuoyu ile paylaşmıştır.

Halkımızın olağanüstü ilgi gösterdiği projemize ait çalışmalardan ikisi, sosyal medya ve televizyon mecralarında kamu spotu niteliğinde yayınlanmıştır.

Toplamda 6 video 3 haftalık bir süreç içerisinde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Geçtiğimiz hafta 2 adet video servis edilmiş olup, bu hafta diğer 2 video paylaşılacaktır. Önümüzdeki hafta ise diğer iki video yayınlanacaktır.

Ülkemizin değerleri ve sahip olduğu kültürel mirası ön plana çıkaran videolar, yine ülkemizin sosyal medya alanında oldukça etkili olan video içerik üreticileri ile işbirliği kapsamında hazılranmıştır.

Bu noktada, kamu spotu niteliğinde hazırlanan videolara halkımızın gösterdiği büyük teveccühü selamlar, sözkonusu işbirliği için ulusal video içerik üreticisi Evren Kerem ile Ayşe Hacıarif’e teşekkür ederiz.

2023 yılında da, geleceğimize katkı sağlayacak en temel dinamik olan turizm için çalışmaya, üretmeye ve emek vermeye devam edeceğiz.”

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06/12/2022 15:22