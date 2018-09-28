“Turizmde oyunun kuralları değişti”

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan, Dünya Turizm Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda 2018 yılında seçilen temanın “turizmde dijital transformasyon” olduğuna işaret ederek, dijitalleşmenin turistlerin beklentilerini değiştirdiğini ve turizm endüstrisinin buna adapte olmasının kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu vurguladı.

“Potansiyel kitle ne kadar büyükse, o kadar büyük düşünülmesi gerekir” ifadesini kullanan Savaşan, “dijital transformasyon, geleceğe hazır olmak isteyen her ülkenin odağında olması gereken önemli bir konudur. Dijital transformasyon yapamayan ülkelerin yakın bir gelecekte ne turizmde ne de ekonomik diğer alanlarda etkin bir yer bulamayacağını göreceğiz” dedi.

Telefon uygulamaları, sosyal medya, sanal gerçeklik, 360 derece videoların, geleneksel seyahatin sonunu hazırladığını belirten Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan, günümüzdeki turistlerin seyahatlerinin her aşamasında etkileşim halinde olduklarının altını çizdi.

Orta Asya’nın en büyük ülkesi Kazakistan’ın, turistlerin oyun uygulamaları aracılığıyla dijital olarak etkileşime geçirmek için ülkedeki 100 kutsal yeri keşfedebilecekleri bir online oyun yaptığını belirten Savaşan, böylelikle ABD’den Kazakistan’a yolculuğun iki dakikaya indirildiğini ifade etti.

Sanal gerçekliğin günlük hayatımızı değiştiren bir teknoloji olduğunu bunun da turizm endüstrisinde önemli bir yer bulduğunu belirten Savaşan, “artık günümüzde 1980’lerde nükleer bir felaketin yaşandığı Çernobil’de sanal bir tura çıkabilirsiniz ya da Dominik Cumhuriyeti’ndekiler gibi bozulmamış plajlar ve mavi gökyüzünü izleyebilirsiniz ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs’ta da yapılması gerekenin geleneksel yöntemlerin kendi kendini yok etmesini beklemeden turizmde dijital transformasyonu gerçekleştirmek olduğunu vurgulayan Konsey Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan, “turizmde sürdürülebilirliğin yakalanması için mevcut turizm çeşitlerimizi alternatif çeşitlerle desteklemeli ve nitelikli turistlerin ülkemizi tercih etmelerinin şartlarını oluşturmalıyız” dedi.