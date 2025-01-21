Turizme 5 Yıldızlı Oteller Hakim

KKTC’nin lokomotif sektörlerinden turizmde bir yandan turistik tesis sayısı bir yandan da yatak sayısı artıyor. Turizm Bakanlığı verileri, 5 yıldızlı otellerin, ülke turizminde aslan payına sahip olduğuna da işaret ediyor.

Turizm Bakanlığına bağlı Turizm Planlama Dairesi, Planlama, İstatistik ve Araştırma Şubesi’nin verilerine göre Kasım 2024 sonu itibarıyla ülkede 169 adet turistik tesis bulunuyor.

Veriler, bu tesislerin 25 tanesinin “5 yıldızlı lüks oteller” olduğunu gösterirken, 4 yıldızlı 5 adet; 3 yıldızlı 17 adet; 2 yıldızlı 26 adet ve 1 yıldızlı 13 adet otel var. Tesislerin geri kalanlarını ise butik oteller (9 adet), apart oteller (3 adet); turistik bungalovlardan oluşan tesisler (16 adet) ile daha düşük çaplı tesisler oluşturuyor.

HER 5 YATAĞIN 3’Ü, 5 YILDIZLI

Turizm Bakanlığı verileri mevcut turistik tesislerin toplam “turistik yatak” kapasitesinin 27 bin 624 adet olduğunu gösteriyor. Kasım 2023’te 26 bin 572 olan toplam yatak kapasitesinde yüzde 4’lük bir artış söz konusu.

5 yıldızlı 25 otel ülke turizminin hizmetine sunulan toplam yatak kapasitesinin yüzde 63.11’in sahip. Söz konusu oran, ülkedeki her 5 turistik yataktan en az 3’ünün 5 yıldızlı otellerde olduğunu gösteriyor.

3 yıldızlılar yüzde 8.9; 2 yıldızlılar yüzde 8.6 civarında yatağa sahipken, 4 yıldızlı otellerin payı yüzde 6.2 düzeyinde kaldı. Oteller tüm yatakların yüzde 88’ine sahipken, yüzde 12’lik pay ise “diğer turistik tesislere” kaldı.

GİRNE TURİZMİN BAŞKENTİ

Ülkedeki turistik tesislerin bölgelere göre dağılımında ilk sırada çok uzun yıllardır Girne bölgesi var. İskele bölgesi Gazimağusa’yı yakalayıp geçerken, Lefkoşa ortada, Lefke ve Güzelyurt ise sırasıyla sonda yer alıyor.

Bakanlık verileri turizmin başkenti Girne ve bölgesinde 78 turistik tesis ve 15 bin 058 turistik yatak bulunduğuna işaret ediyor. Girne tek başına, tesis sayısının yüzde 46’sına, yatak sayısının ise yüzde 55’ine sahip.

İskele bölgesi 32 tesisle 7 bin 793 yatağa; Mağusa bölgesi 28 tesisle 2 bin 765 yatağa; Lefkoşa bölgesi 25 tesisle 1,796 yatağa; Lefke bölgesi 3 tesisle 174 yatağa ve Güzelyurt bölgesi de 1 tesisle 38 yatağa sahip.