Türk A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi başlıyor

Türkiye A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oluyor. Futbol federasyonu, Alman teknik adam ile yapılacak son görüşmenin ardından resmi açıklamayı yapacak.

ads ads ads
14/09/2021

ads
ads
ads
Türk A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi başlıyor

Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışına başlayan federasyon yetkilileri, Stefan Kuntz isminde karar kıldı.

A Milli Takım sorumlusu Hamit Altıntop'un kararı ile başlayan görüşmelerde sona yaklaşıldı.

İstanbul’a gelen 58 yaşındaki çalıştırıcı ile kısa süre içinde resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Güneş sonrası ilk olarak Okan Buruk ile anlaşan futbol federasyonu, Hamit Altıntop’un göreve gelmesinin ardından farklı arayışlara başlamıştı.

14/09/2021 15:08
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: türkiye, a milli takım
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.