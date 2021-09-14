Türk A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi başlıyor

Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışına başlayan federasyon yetkilileri, Stefan Kuntz isminde karar kıldı.



A Milli Takım sorumlusu Hamit Altıntop'un kararı ile başlayan görüşmelerde sona yaklaşıldı.



İstanbul’a gelen 58 yaşındaki çalıştırıcı ile kısa süre içinde resmi sözleşmeyi imzalayacak.



Güneş sonrası ilk olarak Okan Buruk ile anlaşan futbol federasyonu, Hamit Altıntop’un göreve gelmesinin ardından farklı arayışlara başlamıştı.

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14/09/2021 15:08