Türk Ajansı Kıbrıs 46 yaşında

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 46. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Ajans Müdürü Fehmi Gürdallı ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri sırasıyla Atatürk Anıtı, Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarı ve TMT Anıtlarına çelenk koydu.

Bu sabah Cumhurbaşkanı Akıncı’yı da ziyaret eden Müdür Fehmi Gürdallı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Perihan Aziz, Emin Akkor ve Aytuğ Türkkan, saat 11.00’de Atatürk Anıtına çelenk koydu.

Heyet 11.30’da Dr. Fazıl Küçük’ün Hamitköy’de bulunan anıt mezarına, ardından da 12.00’de çalışmaları devam eden Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın anıt mezarı yerine TMT anıtına çelenk bıraktı.

19/12/2019 14:13