Türk Ajansı Kıbrıs 50 yaşında... TAK’ın 50’nci yıl resepsiyonu yapıldı, fotoğraf sergisi açıldı

Kıbrıs Türk medyasının önemli kurumlarından ve haber kaynaklarından Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), 50'nci yaşını etkinliklerle kutluyor. 21 Aralık 1973'te kurulan ajansın kuruluşunun 50’nci yıl dönümü nedeniyle dün akşam resepsiyon düzenlendi ve ajansın arşivinden oluşturulan fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alan resepsiyona ve sergi açılışına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, milletvekilleri, çeşitli kurum ve kuruluşlardan temsilciler, TAK personeli, eski TAK müdürleri ve çalışanları, gazeteciler ve diğer davetliler katıldı.

Telsim’in sponsor olduğu sergide, KKTC’nin kuruluş döneminden bugüne Kıbrıs Türkü’nün dönüm noktalarına ait TAK’ın arşivinden seçilen 230 fotoğraf yer alıyor.

TAK'ın ilk foto muhabiri merhum Erdal Gökhan, ikinci foto muhabiri Gazi Yüksel ve ardından gelen foto muhabirleri Hüseyin Sayıl, Erol Uysal ve Süleyman Önal ile muhabirlerin çektiği fotoğraflar, sergiyi izleyenleri 1980'li yıllardan bugüne tarihsel bir yolculuğa çıkardı.

Küratörlüğünü fotoğraf sanatçısı ve akademisyen İsmail Gökçe'nin yaptığı sergide, siyasal ve toplumsal olayları yansıtan birbirinden etkileyici fotoğraflar beğeni topladı.

Lefkoşa AKM'deki sergi, cuma gününe kadar mesai saatlerinde gezilebilecek.

Konuşmaların yapıldığı dün akşamki resepsiyon sırasında ajansta 20’nci hizmet yılını dolduranlara plaketleri de verildi.

-Tatar: "Habercilik büyük sorumluluk gerektiren bir meslek… Çalışanları kutluyorum"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında ajansın kuruluşu için talimat veren Kurucu Cumhurbaşkanı Raif Rauf Denktaş'a, Ajansa müdürlük yapan Said Arif Terzioğlu, Kemal Aşık, Emir Ersoy ve Perihan Aziz’e teşekkürlerini sundu.

Tatar, Kıbrıs Türkü'nün mücadelesini kısıtlı imkanlara ve bütçe sıkıntılarına rağmen dünyaya duyurma görevini yürüten TAK’ın bugünkü durumuna, arzu edilen mali desteği görmeden gelebildiğini de vurguladı.

Kendisi de haberden gelen biri olarak haberciliğin büyük sorumluluk getiren bir meslek olduğunu düşündüğünü ifade eden Tatar, TAK’ta emeği geçenlere ve hizmet vermekte olanlara teşekkür etti.

Tatar, TAK’ın yeni dönemde yeni bir binaya kavuşmasını da temenni ederek, TAK’ın bunu hak ettiğine inandığını belirtti.

-"Fotoğraflar altın değerinde"

Sergiye ve TAK’ın arşiv çalışmasına da değinen Tatar, fotoğrafların altın değerinde olduğunu, dijitalleşme sayesinde fotoğrafların geleceğe taşınacağını kaydetti.

Tatar, “Bunlar Kıbrıs Türkü'nün mücadelesinin ifadesidir. Bunlar tüm dünyaya karşı verdiğimiz mücadelenin mihenk taşlarımızdır” dedi.

-Feyzioğlu: "Mücadelenin başat lokomotiflerinden"

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, serginin Kıbrıs Türkü'nün 50 yıllık milli mücadelesinin bir çalışması olduğunu, TAK’ın bu “mücadelenin başat lokomotiflerinden” olduğunu kaydetti.

Feyzioğlu, TAK’ta emeği geçenlere de teşekkür etti.

-Ertuğruloğlu: "TAK, halkımızın yazılı ve görsel belleği ve devletimiz için çok önemli bir kurum"

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türkü'nün 1963-1974 arası varoluş ve özgürlük mücadelesi döneminde, sesinin kısıldığı bir zamanda, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini ve sesini duyurmak amacıyla Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın direktifleriyle 21 Aralık 1973'te kurulan TAK’ın “Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurma görevini yerine getirmekte” olduğunu kaydetti.

Teknolojinin, haber kaynaklarının çoğalması ve haber içeriklerinin zenginleşmesini de beraberinde getirdiğini kaydeden Ertuğruloğlu, “Bu durum aynı zamanda yalan ve yanlışın doğruymuş gibi sunulduğu, algı yönetimi, dezenformasyon ve manüpilasyonu da artırmıştır. Kıbrıs Türkü, yıllardır varoluş mücadelesi verirken yaşadığı acı hakikatin uluslararası toplumda pek bilinmemesinin nedeni de dezenformasyon ve manipülasyondur.

Bu anlamda, ‘doğru ve güvenilir haber’ açısından, Kıbrıs Türkü’nün geçmişte uğradığı soykırım ve yaşadığı acı dolu yılların ve haksızlıkların etkin anlatımı ve duyurulmasında TAK’ın önemi daha da artmaktadır” dedi.

TAK’ın kuruluş amacına da değinen Tahsin Ertuğruloğlu, “Halkımızın yazılı ve görsel belleği ve devletimiz için çok önemli bir kurum olan TAK, devletten yana taraftır ve bu; devletin çizgisinin yansıtılması anlamına gelmektedir ki ve bu vazife TAK’ın zaten kuruluş amacıdır. Devletin haber ajansı olan TAK, özel haber ajanslarından çok daha hassas ve sorumluluk taşıyan bir kurumdur” dedi.

TAK personelinin yıllardır yetersiz koşullarda fedakarca görev yaptığını kaydeden Ertuğruloğlu, TAK’ın hizmet binasının yenilenmesini sağlayan TİKA’ya, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiği'ne, Anavatan Türkiye ve Türkiye Anadolu Ajansı'na teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı ayrıca "TAK müdürleri Said Arif Terzioğlu, Kemal Aşık, Emir Ersoy, Perihan Aziz, Selim Kumbaracı, Hüseyin Yalyalı, Doç. Dr. Neriman Saygılı ve Dr. Fehmi Gürdallı ve tüm çalışma arkadaşlarına içtenlikle teşekkür eder; hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anarım." ifadelerini kullandı.

-Tüz: "Dijitalleşme haberciliğin de merkezinde"

Serginin sponsorluğunu üstlenen Telsim Vodafone'un Genel Müdürü Sefer Tüz de konuşmasında, dijital dönüşüme değindi ve dijitalleşmenin her sektörü etkileyeceğini ifade etti.

Dijital dönüşümün ekonomik kalkınmada da yeni iş modelleri doğmasında önemli rol oynamakta olduğunu ifade eden Tüz, dijitalleşmenin haberciliğin de merkezinde de yer almakta olduğunu ifade etti.

-Gürdallı: "TAK güvenilir haberin kaynağı olmayı sürdürüyor"

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ise TAK'ın 50'nci yılı resepsiyonunda yaptığı konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın talimatıyla 21 Aralık 1973’te, Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurmak amacıyla zor koşullarda faaliyete başlayan TAK’ın 50 yaşında olduğunu, bugün, fedakarca çalışan 38 personeliyle hizmet veren TAK’ın ülkede güvenilir haberin kaynağı olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

-"Bir haber ajansının en önemli sermayesi, itibarıdır"

Gürdallı, “TAK, yarım asrı bulan tecrübesiyle, sosyal medyayla birlikte yaşanan dezenformasyon çağında kamuoyunu hızlı şekilde, doğru habere ulaştırmak için çalışıyor. Bunu yaparken de, objektif olmayı hedefliyor. Zira bir haber ajansının en önemli sermayesi, itibarıdır. Ve objektif olmayan bir haber ajansının çağımızda itibar sahibi olması mümkün değildir” dedi.

Medyanın değişim içerisinde olduğunu, ülkenin haber ajansı olarak da bu değişime ayak uydurma çabalarını sürdürdüklerini kaydeden Gürdallı, bu yönde önemli mesafeler kaydettiklerini belirtti.

Gürdallı, Ajans’ın bir yandan çalışanına daha iyi bir çalışma ortamı hazırlamak, diğer yandan da TAK’ın içerik üretimini artırarak daha iyi hizmet vermek için uğraşmakta olduğunu belirtti.

- 70 bin fotoğraflık arşiv...

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı sergi hakkında da şöyle konuştu:

“Süreç, depodaki kutularda TAK foto muhabirlerinin çektiği 80 ve 90’lı yıllar ait fotoğrafları bulmamızla başladı. On yıllardır gün yüzüne çıkmayan, birçoğunu Gazi Yüksel’in çektiği, hazine değerindeki bu fotoğrafları dijital ortama aktarırken, bunu sizlerle de paylaşmamız gerektiğini düşündük. Bu fotoğraflara TAK’ın ilk foto muhabiri Erdal Gökhan’ın, kısa bir süre önce emekli olan Hüseyin Sayıl’ın ve yaklaşık 10 yıldır TAK’ta görev yapan Süleyman Önal ile Erol Uysal’ın fotoğraflarını da ekleyerek yaklaşık 70 bin fotoğraflık bir arşive sahip olduk.”

Gürdallı, 70 bin fotoğraftan, Kıbrıslı Türklerin sadece siyasi değil, sosyo-ekonomik ve kültürel tarihini de özetleyen bir seçim yapıldığını belirtti.

-"TAK’ı uluslararası standartlarda bir fotoğraf arşivi programına kavuşturmak hedefimiz”

Serginin TAK’ın fotoğraf arşivine sahip olma projesinin de ilk adımı olduğunu kaydeden Gürdallı, “Önümüzdeki aylarda referans kaynağı olacak 50 yıllık almanak hazırlayacağız. Bu ikinci adım olacak. Son olarak da TAK’ı uluslararası standartta bir arşiv programına kavuşturmak olacak” dedi.

Gürdallı, sergide büyük payı olan TAK fotoğrafçıları, TAK personeli, küratör İsmail Gökçe, sponsor Telsim, Kültür Dairesi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

-Plaket takdimi

Sergide fotoğrafları yer alan foto muhabirleri Hüseyin Sayıl, Süleyman Önal, Erol Uysal’a plaket takdim edildi. Merhum Erdal Gökhan adına plaketini eşi Cemaliye Gökhan ve kızı Ece Ilgın alırken, hastanede tedavisi süren Gazi Yüksel'e plaketi daha sonra takdim edilecek.

Sergi küratörü İsmail Gökçe’ye ve sergide emeği geçenlere de teşekkür belgesi veya plaket takdim edildi.

-TAK’ın 50’nci yılı için anı pulu

Etkinlikte ayrıca Posta Dairesi Müdürü Fatma Baysal, TAK’ın 50’nci yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan anı pulunu, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı’ya takdim etti.

-20’nci hizmet yılını dolduranlar da plaket aldı

Gecede Ajans’ta 20’nci hizmet yılını dolduran Fatma Tahsin Keleş, Sibel Kaya, Özlem Güran Akkorlu, İbrahim Diran, Raif Uzkan, Tuğçe Ülkü Aydın, Emir Ertorun, Hurşide Baybora, Çağrı Anbarcıoğlu, Gamze Çağlar, Şirin Seçkiner Ersoy ve Arda Samur'a 20'nci yıl plaketleri verildi.

TAK Haber: İbrahim Diran-Fotoğraf: Süleyman Önal-Erol Uysal