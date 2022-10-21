Türk Ajansı Kıbrıs çalışanları da Lefkoşa Maratonu’na kayıt yaptırdı

 Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) organizasyonunda Pazar günü koşulacak olan Lefkoşa Maratonu’na Türk Ajansı Kıbrıs çalışanları da kayıt yaptırdı.

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21/10/2022

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Türk Ajansı Kıbrıs çalışanları da Lefkoşa Maratonu’na kayıt yaptırdı

 Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) organizasyonunda Pazar günü koşulacak olan Lefkoşa Maratonu’na Türk Ajansı Kıbrıs çalışanları da kayıt yaptırdı.

Bu yıl 10’uncusu düzenlenecek olan Geleneksel Lefkoşa Maratonu’nda 4 kilometrelik Halk Koşusuna kayıt yaptıran çalışanlar ajans önünde birlikte poz verdi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da üç kategorinin yer aldığı maratonda, 4 kilometre halk koşusu, 10 kilometre ve 21 kilometre koşuları olacak ve dereceye giren sporcular ödüllendirilecek.

“İyi ki’lerimiz için” sloganıyla koşulacak maratondan elde edilecek gelir yaşlılara yönelik olarak oluşturulacak yeni yaşam merkezi için kullanılacak.

21/10/2022 14:00
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TAGS:  Lefkoşa Türk Belediyesi, maraton, tak
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