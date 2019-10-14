Türk Ajansı Kıbrıs, Medya Etik Deklarasyonu’nu İmzaladı

Medya Etik Kurulu Deklarasyonu’na TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ile Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu imza attı. İmza töreninde Medya Etik Kurlu Başkanı Bekir Azgın ile Medya Etik Kurulu üyesi ve TAK Yönetim Kurulu üyesi Perihan Aziz de hazır bulundu.

GÜRDALLI: TAK’IN DEKLARASYONA İMZA ATMAMASI EKSİKLİKTİ, MEDYA ETİK KURULU DESTEKLENMELİ

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Medya Etik Kurulu Deklarasyonu’nu imzalamasının ardından açıklamada bulundu. Gürdallı, Türk Ajansı Kıbrıs’ın halihazırda belirlenen ilkelere zaten uyduğunu, ancak, Kıbrıs Türk basınının en önemli unsurlarından biri olarak, bugüne dek Medya Etik Kurulu Deklarasyonu’nu imzalamamasının bir eksiklik olduğunu, bugün atılan imza ile bu eksikliğin giderildiğini vurguladı. Gürdallı, sorumlu gazetecilik yapma anlamında tüm dünyada “medya etiği’ konusunun ve bu yöndeki düzenlemelerin büyük bir ihtiyaç olarak ortaya çıktığını ve KKTC’de de bu görevi yürüten Medya Etik Kurulu’nun desteklenmesi gerektiğine işaret etti. Gürdallı, “bugün atılan imzanın ardından Türk Ajansı Kıbrıs ile Medya Etik Kurulu arasındaki işbirliğinin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini” ifade etti.

ÖZUSLU: TAK’IN İMZA KOYMASINDAN MUTLULUK DUYDUK

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Sami Özuslu da konuşmasında “Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak ve Medya Etik Kurulu’nun bir parçası olan örgütümüz adına, TAK gibi basınımızın büyük kısımına haber sağlayan kurumumuzun geç de olsa deklarasyona imza koymasından mutuluk duyduk. TAK büyük oranda ‘Gazetecilik Meslek İlekleri’ne uyuyor olsa da böyle bir deklarasyonda imzası olmamamsı kabul edilemezdi.” dedi. Özuslu, “Etik konularda çok ciddi sıkıntılar var, Medya Etik Kurlu’nun önünde bir sürü sorun var. Gerek kriminal olaylar, mahkeme haberleri, gerek siyasi manipülasyonlar, gerek Kıbrıs Türk ve Rum medyası arasındaki haber alışverişinde çok daha dikkatli olmamız gerekir. Daha etik, kurallara uygun yayıncılık yapmamız, Kıbrıs Türk Basını’nın, yani bizim mesleğimizin çok daha seviyeli olması, toplumda gazetecilik mesleğinin saygınlığını da artıracak diye düşünüyorum. Hayırlı olsun.” ifadesini kullandı.

AZGIN: İŞBİRLİĞİNİN YARARLI OLACAĞINA İNANIYORUZ

Medya Etik Kurulu Başkanı Bekir Azgın da, TAK’ın Medya Etik Kurulu Deklarasyonu’nu imzalamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bekir Azgın, “Güvenilirlik bu tür çabalarla elde edilir. Okur gazeteciye ne denli güvenirse bu iş o kadar daha iyi olur. Bu işbirliğinin yararlı olacağına gönülden inanıyoruz.” dedi.

AZİZ: MEDYAMIZA ZENGİNLİK KATACAK

Medya Etik Kurulu üyesi ve TAK Yönetim Kurulu üyesi Perihan Aziz de “TAK zaten bir okul, gazetecilik meslek ilkelerini uyguluyor. Ancak bunun teyit edilmesi, TAK’ın buna öncülük etmesi medyamıza bir zenginlik katacaktır. Daha ilkeli yayına hizmet edecektir.” şeklinde konuştu.

MEDYA ETİK KURULU VE İLKELER

Medya Etik Kurulu Deklarasyonu’na imza koyan örgütler ve basın-yayın kuruluşları, ülkede yayıncılık alanında etik kodlara uyulması konusunda aktif çaba sarf etmek üzere oluşturulan ‘Medya Etik Kurulu’nun çalışmalarına katkı koyacaklarını ve kurulun alacağı kararlara uyacaklarını taahhüt ve kabul etmektedir.

Medya Etik Kurulu tarafından oluşturulan 30 maddelik ‘Gazetecilik Meslek İlkeleri’ arasına ‘gerçekleri nesnel bir biçimde, çarpıtmadan, sansürlemeden aktarmak’ ‘demokratik değerlere ve insan haklarına aykırı yayın yapmamak’, ‘masumiyet karinesine saygılı olmak, suçluluğu yargı kararıyla sabit olmadıkça herhangi bir kişiyi suçlu ilan edecek yayın yapmaktan kaçınmak’, ‘Çocuklarla ilgili suçlarda, zanlı, sanık, mahkûm, tanık, mağdur ya da maktul statüsünde olan 18 yaşından küçüklerin açık isimleri ve fotoğrafları yayımlamamak’, ‘Şiddeti haklı gösteren, özendiren ve kışkırtan, nefret ve düşmanlığı körükleyen nitelikte yayın yapmamak’, ‘gazeteciliğin evrensel ilkelerine uymak’ gibi maddeler bulunuyor.

14/10/2019 15:44