Türk astronomlar, Jüpiter boyutunda 2 yeni gezegen keşfetti!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu veya kısaca TÜBİTAK, tarafından yapılan paylaşıma göre, Türk astronomlar, daha önce keşfedilen Kepler-451 sisteminde, Jüpiter boyutlarında iki dev gezegen daha keşfetti. İşte detaylar…

TÜBİTAK destekli programda, Türk astronomlar 2 yeni gezegen keşfetti

TÜBİTAK tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, TÜBİTAK 1001 Programı desteğiyle yürütülen “Zamanlama Yöntemiyle Ötegezegen Keşfi” projesinde 1336 ışık yılı uzaklıkta iki gezegen keşfedildiği söylendi. Ayrıca, gezegenlerin, Kepler-451c ve Kepler-451d olarak adlandırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise şunları söyledi:

Türkiye’de ilk kez çift yıldızlar etrafında gezegen keşfedildi!

Tubitak destekli projenin yürütücüsü AnkaraUni Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Baştürk ve ekibini tebrik ediyor; daha nice başarılara imza atmalarını diliyorum.

TÜBİTAK, keşifte TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nin 1m çaplı T100 teleskobunun gözlem amaçlı kullanıldığı, Kepler-451c’nin 1.336 ışık yılı uzaklıkta ve 1 yörünge yılının 43 gün olduğu, Kepler-451d’nin ise 1.336 ışık yılı uzaklıkta ve 1 yörünge yılının 1.800 gün olduğu paylaşıldı.

Ayrıca TÜBİTAK tarafından yapılan paylaşımda, şunlar söylendi:

TÜBİTAK 1001 Programı desteği kapsamında, Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünden Doç. Dr. Özgür Baştürk yürütücülüğündeki “Zamanlama Yöntemiyle Ötegezegen Keşfi” başlıklı projede iki gezegen keşfedildi. Türkiye’de ilk kez çift yıldızlar etrafında gezegen keşfi gerçekleşti.

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15/02/2022 15:57