Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği, Haluk Üstügen’in Vefatı Nedeniyle Taziye Mesajı Yayımladı

Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği, Emekli Binbaşı Haluk Üstüngen’in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Başkanı Kadir Dedeoğlu, mesajında, Emekli Binbaşı Haluk Üstügen’in vefatı dolayısıyla duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Dedeoğlu, “Kıbrıs Barış Harekâtındaki efsane kahramanlığını asla unutmayacağımız, Emekli Binbaşı Haluk Üstügen’in vefatı dolayısıyla, Türk Barış Kuvvetleri Gazileri ve aileleri olarak merhuma Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine en derin duygularla sabırlar dileriz” ifadelerine yer verdi.

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18/12/2020 10:42